National Theater Live regresa a Cine Colombia con Frankenstein, Fleabag y siete estrenos más

Imagen de la obra "La profesión de la señora Warren". Foto: Johan Persson

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El National Theater Live de Londres regresará a Cine Colombia con una nueva temporada con siete estrenos y tres de las producciones más celebradas de su catálogo. Entre agosto de 2026 y abril de 2027, la nueva temporada de teatro en cines podrá verse en ocho ciudades.

Salas de cine seleccionadas en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chía, Manizales y Medellín recibirán las obras filmadas en vivo desde algunos de los teatros más emblemáticos de la capital inglesa.

El comienzo de la temporada se hará con “La profesión de la Señora Warren”, de Bernard Shaw, en un mano a mano de Imelda Stauton y su hija Bessie Carter. Además de este, otros estrenos incluyen: “Hamlet”, “El quinto paso”, “Todos eran mis hijos”, “El playboy del mundo occidental”, “El misántropo” y “Las amistades peligrosas”.

Las obras que regresarán a cartelera son: “Frankenstein”, “Fleabag” y “La audiencia”.

“Esta programación, que combina clásicos universales de Shakespeare, Bernard Shaw, Arthur Miller y Molière con dramaturgia contemporánea y algunos de los intérpretes más destacados del teatro, el cine y la televisión británicos”, mencionó Cine Colombia en un comunicado.

Estas son las salas de cine seleccionadas: Bogotá (Multiplex Andino, Av. Chile, Gran Estación, Lumina y Unicentro), Cali (Multiplex Chipichape y Unicali), Medellín (Multiplex Santafé Medellín y Viva Envigado), Chía (Multiplex Centro Chía), Barranquilla (Multiplex Buenavista), Bucaramanga (Multiplex Cacique), Cartagena (Multiplex Bocagrande), Manizales (Multiplex Fundadores).

A continuación, conozca la sinopsis de cada obra.

La profesión de la Sra. Warren

Agosto 28, 29 y 30

La cinco veces ganadora del Premio Olivier, Imelda Staunton (El secreto de Vera Drake), trabaja por primera vez con su hija en la vida real, Bessie Carter (Bridgerton), para interpretar a madre e hija en el incendiario clásico moral de Bernard Shaw. Vivie Warren es una mujer adelantada a su tiempo, empeñada en sacar adelante su carrera como abogada en un mundo dominado por los hombres. Su madre, sin embargo, es producto de un antiguo orden patriarcal y aprovecharse de ese sistema le ha permitido a la señora Warren amasar una fortuna, pero ¿a qué costo?

Hamlet

Septiembre 11, 12 y 13

Hiran Abeysekera, una de las figuras más destacadas del teatro británico contemporáneo, asume el papel protagónico en la gran tragedia de Shakespeare. Su interpretación de Hamlet ha sido ampliamente elogiada por la intensidad emocional y la profundidad psicológica con la que da vida al atormentado príncipe de Dinamarca. Mientras un país se prepara para la guerra, una familia se desmorona. Obligado a vengar la muerte de su padre, pero incapaz de actuar, Hamlet queda atrapado entre el deber y la duda. Su lucha interior amenaza con destruir no solo su propia cordura, sino también el frágil equilibrio del reino.

Fleabag

Septiembre 25, 26 y 27

Escrita e interpretada por Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve) y dirigida por Vicky Jones, Fleabag es un monólogo original de la desgarradora vida de sus protagonistas. Fleabag, la protagonista de la historia, vive a su manera; puede parecer excesivamente sexual, emocionalmente desinhibida y obsesionada consigo misma. Fleabag no tiene filtros emocionales. Es excéntrica y está luchando por mantener a flote su negocio.

El quinto paso

Octubre 9, 10 y 11

El ganador del Premio Olivier Jack Lowden (Dunkirk) comparte escena junto a Martin Freeman (The Hobbit; Sherlock), actor galardonado con los premios Emmy y BAFTA, en esta nueva obra, de David Ireland, aclamada por la crítica y con un humor deliciosamente rebelde. Después de años en el programa de los Doce Pasos de Alcohólicos Anónimos, James se convierte en padrino de Luka, un recién llegado. Entre tazas de café negro, ambos crean un vínculo, comparten historias y construyen una frágil amistad a partir de sus experiencias en común. Pero cuando Luka se acerca al quinto paso, salen a la luz verdades peligrosas que amenazan la confianza de la que depende la recuperación de ambos.

Frankenstein

Octubre 23, 24 y 25

Dirigida por el ganador del Premio Óscar a Mejor director, Danny Boyle (¿Quién quiere ser millonario?), con Benedict Cumberbatch (Sherlock; Doctor Strange; El código enigma) como la Criatura y Jonny Lee Miller (Trainspotting; The Crown) como Víctor Frankenstein. Infantil en su inocencia, pero grotesca en su forma, la desconcertada criatura de Frankenstein es expulsada a un universo hostil por su creador, quien queda horrorizado ante lo que ha hecho. Víctima de la crueldad a donde quiera que va, la Criatura, cada vez más desesperada y sedienta de venganza, decide buscar a su creador y proponerle un trato aterrador.

Todos eran mis hijos

Enero 29, 30 y 31

Bryan Cranston (Breaking Bad) y Marianne Jean-Baptiste (Hard Truths; Secretos y mentiras ) protagonizan esta nueva producción de la obra clásica de Arthur Miller. Bajo la dirección del visionario Ivo Van Hove (Panorama desde el puente ), esta nueva versión teatral fue galardonada en 2026 con dos premios Oliver, a Mejor Reposición y Mejor actriz de reparto. Una familia, el corazón del sueño americano. Cuando la guerra le reporta beneficios a Joe, esto tiene un precio: su socio es acusado de negocios ilícitos relacionados con la fabricación ilegal de drogas y su hijo mayor desaparece en combate. ¿Le traerá la paz y la tranquilidad o tendrá que afrontar las consecuencias de sus actos?

La audiencia

Febrero 12, 13 y 14

Tras más de una década de ausencia en los cines, Helen Mirren interpreta a la Reina Isabel II en esta exitosa producción ganadora de los premios Olivier y Tony, dirigida por Stephen Daldry. Durante 60 años, la reina Isabel II se reunió semanalmente con cada uno de sus doce primeros ministros en un encuentro privado. Esta reunión se conoce como la Audiencia. Desde Winston Churchill hasta Margaret Thatcher y David Cameron, la reina asesoró a sus primeros ministros en asuntos tanto públicos como personales. A través de estas audiencias privadas, vislumbramos a la mujer tras la corona y presenciamos los momentos que forjaron a un monarca.

El playboy del mundo occidental

Febrero 26, 27 y 28

La vida de Pegeen Flaherty da un vuelco cuando un joven entra en su pub afirmando haber matado a su padre. En lugar de ser rechazado, el asesino se convierte en un héroe local y empieza a ganarse el cariño de la gente, hasta que un segundo hombre aparece inesperadamente en escena

Las amistades peligrosas

Marzo 5, 6 y 7

Lesley Manville, ganadora de los premios Olivier y Tony (Phantom Thread ), se une a Aidan Turner (Rivals) en una nueva puesta en escena de la célebre adaptación de Christopher Hampton de la novela clásica, donde entre los deslumbrantes salones de los superricos, un paso en falso puede significar la ruina. La marquesa de Merteuil es una experta en el arte de la supervivencia. Junto al carismático vizconde de Valmont, transforman la seducción en estrategia y convierten el deseo en un arma. Pero cuando su alianza se desmorona y se transforma en rivalidad, la batalla entre ellos amenaza con destruir a todos a su paso.

El misántropo

Abril 9, 10 y 11

Sandra Oh (Killing Eve) protagoniza esta brillante reinterpretación del clásico de Molière, en la nueva y mordaz versión de Martin Crimp ( Cyrano de Bergerac ) y bajo la dirección de Indhu Rubasingham (The Father and the Assassin ). Alice, una novelista brillante, desprecia los vacíos mantras contemporáneos de amabilidad y respeto. Pero cuanto más se atreve a expresar su opinión, más la evitan sus colegas y más se resquebrajan sus relaciones personales.

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