Navidad con la Filarmónica de Bogotá: conozca los conciertos para estas festividades

La trayectoria de la Orquesta Filarmónica de Bogotá está marcada por su capacidad para interpretar a compositores de la talla de Mahler, Bruckner y Bartók.

La Filarmónica de Bogotá, uno de los referentes de música sinfónica del país, ofrecerá varios conciertos con un repertorio de villancicos y clásicos navideños para todas las edades, entre el 18 y 20 de diciembre. Estas presentaciones hacen parte de la programación que la Orquesta ha propuesto durante este mes para celebrar las festividades.

Conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y los Coros Filarmónicos

La Orquesta se unirá a las dos iniciativas juveniles que se impulsan desde su institución: el Coro Filarmónico Juvenil y los coros del Programa de Formación. Las presentaciones serán el 18 de diciembre, a las 7:00 p. m., en la Iglesia Misión Carismática Internacional; y el 19 de diciembre, a la misma hora, en la Parroquia Catedral San Juan Bautista. La interpretación contará con la presencia del director, Ricardo Hernández Mayorga. La entrada es libre hasta completar aforo.

Concierto de los ganadores de la Invitación Cultural: Coroncoro Ensamble Vocal

El 19 de diciembre tendrá lugar el último concierto de los ganadores de la invitación cultural realizada por la Filarmónica para su programación de Navidad. Tres grupos fueron seleccionados a partir de esta convocatoria. Entre ellos se encuentran Bunker Brass, un ensamble de metales, y la Compañía Coral Colombiana, un grupo mixto que interpreta música universal, sacra, popular y latinoamericana.

El último, Coroncoro Ensamble Vocal, es un coro profesional dirigido por Ana María Álvarez. Este grupo será el encargado de concluir este recorrido, con una presentación a las 7:00 p. m., en la Parroquia de la Visitación de Nuestra Señora.

Grupos de Cámara Banda Filarmónica Juvenil

Los grupos de cámara son conjuntos pequeños de músicos que pertenecen a la Banda Juvenil. Dos de estas agrupaciones, el sexteto de vientos y el ensamble de metales, se presentarán este 19 de diciembre en Tunjuelito (Diagonal 51b No. 25 – 71 Sur). La hora del encuentro para los asistentes será a las 7:00 p. m. y la entrada será libre hasta completar aforo.

Filarmónica de Música Colombiana

“Senderito de flores”, nombrado a partir de la canción del compositor colombiano, Jorge Camargo, será un evento de entrada libre que ocurrirá este 20 de diciembre, a las 4:00 p. m., en la Parroquia Santa Teresa de Ávila. El concierto será interpretado por la Filarmónica de Música Colombiana, una agrupación creada para difundir la música andina colombiana, a partir de instrumentos de cuerda como el tiple, la bandola y la guitarra.

Orquesta Filarmónica de Mujeres

La Filarmónica de Mujeres, un proyecto que surgió para visibilizar la labor del género femenino dentro de la música sinfónica, se presentará este 20 de diciembre, a las 4:00 p. m., en la Parroquia San Juan Bautista de la Salle. El concierto estará a cargo de María Camila Barbosa, una directora destacada del gremio, que ha dirigido distintas agrupaciones, entre ellas, la Orquesta Sinfónica Nacional.

Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara

El cierre de esta programación se dará con la interpretación de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara. Este grupo se fundó a partir de la necesidad de tener un semillero de jóvenes que desarrollaran sus habilidades musicales y que tuvieran la capacidad de presentarse en escenarios diversos. La cita para los asistentes será en la Parroquia de Nuestra Señora de la Natividad, a las 5:00 p. m. La entrada será libre hasta completar aforo.