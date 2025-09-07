Netflix adapta la novela “En diciembre llegaban las brisas”, de Marvel Moreno

Dynamo y Netflix producen la primera adaptación audiovisual de "En diciembre llegaban las brisas". Foto: Redes sociales

Netflix y Dynamo comenzaron el rodaje de En diciembre llegaban las brisas, una adaptación a la pantalla grande de la novela de Marvel Moreno, escritora de literatura colombiana del siglo XX. La serie explora los cambios sociales y los conflictos de género en la Barranquilla de mediados del siglo pasado, a través de la mirada de tres protagonistas femeninas.

La historia se cuenta desde la voz de Lina, quien rememora, desde París, los destinos de Dora, Catalina y Beatriz. En medio de los relatos sobre fiestas en el Country Club y paseos a Puerto Colombia, el libro muestra las dinámicas de deseo, violencia y represión en una sociedad marcada por el conservadurismo.

Estas mujeres, atrapadas en un núcleo social atravesado por el patriarcado, intentan sobrevivir entre la búsqueda de libertad y las restricciones que les impone la costumbre.

Lo que se conoce hasta ahora sobre el rodaje de “En diciembre llegaban las brisas”

La dirección de la serie está a cargo de Claudia Pedraza y Rafael Martínez. El guion fue desarrollado por Rafael Noguera, Cecilia Percy, Marcela Peláez y Lony Welter. La producción ejecutiva reúne a Angélica Guerra, Adriana Aparicio y Michel Rubén, con Carolina Durán como productora asociada. Por su parte, el elenco incluye a Francisca Estévez, Daniella Reyes, Melanie Dell’Olmo, Valentina Duque, Juan Pablo Urrego, Florina Lemaitre, Paula Castaño, Flora Martínez y Jason Day, junto a otros actores.

El equipo técnico cuenta con Juan Carlos Franco y Sarasvati Herrera en la dirección de fotografía, Diana Trujillo en el diseño de producción, Helena Sanchis y Catalina Giangrandi en vestuario, y Natalia Prada en maquillaje.

Sobre Marvel Moreno, la autora

Marvel Moreno (1939-1995) dejó en su obra un retrato de las tensiones sociales y de género de la Costa Caribe. Publicada en 1987, En diciembre llegaban las brisas ha sido reconocida como una crítica a los valores tradicionales de la élite barranquillera, pero también como un retrato universal de la lucha de las mujeres frente a la opresión y la doble moral.

Con este proyecto, Netflix continúa su apuesta por llevar a la pantalla historias literarias latinoamericanas, tal y como lo hizo con Cien años de soledad y Delirio.