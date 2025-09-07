No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Netflix adapta la novela “En diciembre llegaban las brisas”, de Marvel Moreno

La producción de Dynamo recrea la obra de la escritora barranquillera que retrata la vida de tres mujeres en la ciudad de los años cincuenta, con Claudia Pedraza y Rafael Martínez en la dirección.

Redacción Cultura
07 de septiembre de 2025 - 10:41 p. m.
Dynamo y Netflix producen la primera adaptación audiovisual de "En diciembre llegaban las brisas".
Netflix y Dynamo comenzaron el rodaje de En diciembre llegaban las brisas, una adaptación a la pantalla grande de la novela de Marvel Moreno, escritora de literatura colombiana del siglo XX. La serie explora los cambios sociales y los conflictos de género en la Barranquilla de mediados del siglo pasado, a través de la mirada de tres protagonistas femeninas.

La historia se cuenta desde la voz de Lina, quien rememora, desde París, los destinos de Dora, Catalina y Beatriz. En medio de los relatos sobre fiestas en el Country Club y paseos a Puerto Colombia, el libro muestra las dinámicas de deseo, violencia y represión en una sociedad marcada por el conservadurismo.

Estas mujeres, atrapadas en un núcleo social atravesado por el patriarcado, intentan sobrevivir entre la búsqueda de libertad y las restricciones que les impone la costumbre.

Lo que se conoce hasta ahora sobre el rodaje de “En diciembre llegaban las brisas”

La dirección de la serie está a cargo de Claudia Pedraza y Rafael Martínez. El guion fue desarrollado por Rafael Noguera, Cecilia Percy, Marcela Peláez y Lony Welter. La producción ejecutiva reúne a Angélica Guerra, Adriana Aparicio y Michel Rubén, con Carolina Durán como productora asociada. Por su parte, el elenco incluye a Francisca Estévez, Daniella Reyes, Melanie Dell’Olmo, Valentina Duque, Juan Pablo Urrego, Florina Lemaitre, Paula Castaño, Flora Martínez y Jason Day, junto a otros actores.

El equipo técnico cuenta con Juan Carlos Franco y Sarasvati Herrera en la dirección de fotografía, Diana Trujillo en el diseño de producción, Helena Sanchis y Catalina Giangrandi en vestuario, y Natalia Prada en maquillaje.

Sobre Marvel Moreno, la autora

Marvel Moreno (1939-1995) dejó en su obra un retrato de las tensiones sociales y de género de la Costa Caribe. Publicada en 1987, En diciembre llegaban las brisas ha sido reconocida como una crítica a los valores tradicionales de la élite barranquillera, pero también como un retrato universal de la lucha de las mujeres frente a la opresión y la doble moral.

Con este proyecto, Netflix continúa su apuesta por llevar a la pantalla historias literarias latinoamericanas, tal y como lo hizo con Cien años de soledad y Delirio.

Por Redacción Cultura

