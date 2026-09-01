Netflix dona COP 600 millones al sector audiovisual colombiano afectado por el terremoto

En las ciudades afectadas se han formado redes de solidaridad desde el momento de la tragedia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La compañía de streaming anunció que donará COP 600 millones a Academia Colombiana de Cine y la Asociación Colombiana de Productores Independientes de Cine y Audiovisual, ASOCINDE, que serán destinados a apoyar a los miembros del sector audiovisual que se vieron afectados por el terremoto.

La asignación de recursos se hará luego de un censo con el que se identificarán las necesidades y afectaciones a profesionales de la industria. Posteriormente la donación será administrada por las dos organizaciones.

“Estamos sumamente conmovidos por lo que está sucediendo en Colombia. Frente a una tragedia de esta magnitud, quisimos actuar rápidamente y de la mano de quienes mejor conocen las necesidades del sector audiovisual: la Academia Colombiana de Cine y ASOCINDE. Con esta donación buscamos apoyar a trabajadores de la industria que se han visto directamente afectados,” dijo Ana María Londoño, Directora de Contenido de Netflix Colombia.

La Academia Colombiana de Cine, junto con las academias reunidas en la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (FIACINE), además, puso en marcha el Fondo Internacional de Solidaridad Audiovisual.

“Ante una emergencia de esta magnitud, nuestro compromiso como Academia es acompañar a los profesionales del sector que hoy enfrentan momentos difíciles y contribuir, desde nuestras posibilidades, a su recuperación. Al mismo tiempo, queremos reconocer la labor de quienes, desde el sector audiovisual, han puesto sus equipos, conocimientos y capacidades al servicio de las labores de búsqueda y rescate. Su respuesta demuestra la solidaridad, el compromiso y la capacidad de nuestra comunidad para movilizarse y ayudar cuando más se necesita”, afirmó Elkin Zair, director ejecutivo de la Academia Colombiana de Cine.

Por su parte, la ministra de las Culturas, Paola Holguín, expresó su agradecimiento a la compañía de streaming. “Este gesto de solidaridad reafirma el papel fundamental que desempeña el sector privado en los momentos que más lo requiere el país y demuestra cómo la articulación de esfuerzos contribuye a la recuperación, al fortalecimiento del sector audiovisual y al desarrollo de Colombia”, aseguró.

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