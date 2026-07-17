Netflix revela el tráiler final de “Cien años de soledad”: Macondo llega a su fin

Nuevas imágenes de "Cien años de soledad". Foto: Netflix

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La continuación de la historia de Macondo llegará a Netflix el próximo 5 de agosto con el estreno de la segunda y última parte de la serie “Cien años de soledad”, con un capítulo especial final que será emitido el 26 de agosto.

La plataforma de streaming reveló recientemente el tráiler de el desenlace de la historia de los Buendía. En este adelante se puede ver: "el paso inexorable del tiempo sobre Macondo, la llegada del progreso y sus consecuencias, las tensiones entre las nuevas generaciones de la familia y la transformación del pueblo, cuyo esplendor dará paso a una decadencia inevitable hasta cumplir la maldición que ha condenado a la estirpe desde sus orígenes", según un comunicado de prensa.

Además, el tráiler presenta a algunos de los personajes que resaltarán en esta segunda parte. Por ejemplo, Julián Román como los gemelos Buendía; María Adelaida Puerta como Amaranta Buendía; Ángela Cano como Petra Cotes; Carla Baratta como Fernanda del Carpio; Daniella Reyes como Remedios, la bella; Juanita Molina como Meme; y el tan esperado regreso del Coronel Aureliano Buendía, interpretado por Claudio Cataño, y de la matriarca Úrsula Iguarán, por Marleyda Soto, entre otros.

Según develó la plataforma de streaming, la sinopsis para la segunta temporada mostrará cómo, tras la firma del armisticio, la paz no llegó a Macondo. “Los conservadores, temerosos ante las amenazas del coronel Aureliano Buendía, traman un atentado que, por azares del destino, traerá al pueblo a la bogotana Fernanda del Carpio, quien, al casarse con Aureliano Segundo, uno de los gemelos del bastardo Arcadio, le dará a Úrsula Iguarán sus primeros descendientes legítimos. Mientras tanto, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, hará posible los sueños desmesurados del patriarca al comunicar a Macondo con el mundo que, con la llegada del tren, abrirá las puertas a la compañía bananera que desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán, pues las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”, relataron en el comunicado.

Esta producción contará con siete episodios y un capítulo final especial. La directora Laura mora estuvo al frente de los episodios 1, 2, 5 y el final, mientras que Carlos Moreno dirigió los capítulos 3, 4 y 7. La serie fue rodada enteramente en Colombia en locaciones en Magdalena, Boyaca, Tolima y Cundinamarca.

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