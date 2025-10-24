Nietzsche, su hermana y la voluntad de poder (Obras inconclusas V)

El nihilismo fue ampliamente discutido por el filósofo alemán. Foto: Pixabay

En algunos de los cuadernos de los últimos tiempos en los que Friedrich Nietzsche escribió se notaba su admiración por Napoleón Bonaparte, e incluso, se desprendía de sus anotaciones la idea de viajar a Corte, en Córcega, para pensar allí y comenzar a escribir su libro sobre La voluntad de poder. Corría el año de 1887, definitivo en su vida y su cordura, y también en su obra. Según uno de sus biógrafos, Werner Ross, Napoléon era, fue, lo que Nietzsche quería llegar a ser. “Cita a Napoleón, que dijo amar el poder como un artista (‘lo amo como...