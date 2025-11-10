Nietzsche, un hombre muerto contra el mundo (Obras inconclusas VIII)

Un escritor de panfletos llamado Samuel Roth fue el primero en difundir el rumor de un amor incestuoso entre Nietzsche y su hermana Elisabeth. Foto: Wikicommons

Durante los años de mil ochocientos cincuenta y sesenta, Friedrich Nietzsche era para su hermana Elisabeth una especie de encarnación de la sabiduría y la genialidad. Lo admiraba, trataba de comprender cada una de sus palabras y acciones, y cada día que pasaba se convencía más de que tenía un lugar entre los inmortales de la humanidad. Pasados más de ochenta años, en 1951, un judío que editaba panfletos y escribía escándalos, llamado Samuel Roth, publicó un libro firmado por Nietzsche en el que aseguraba que había escrito en su “Ecce Homo” un...