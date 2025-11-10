Nietzsche, un hombre muerto contra el mundo (Obras inconclusas VIII)

Un escritor de panfletos llamado Samuel Roth fue el primero en difundir el rumor de un amor incestuoso entre Nietzsche y su hermana Elisabeth.
Foto: Wikicommons
Durante los años de mil ochocientos cincuenta y sesenta, Friedrich Nietzsche era para su hermana Elisabeth una especie de encarnación de la sabiduría y la genialidad. Lo admiraba, trataba de comprender cada una de sus palabras y acciones, y cada día que pasaba se convencía más de que tenía un lugar entre los inmortales de la humanidad. Pasados más de ochenta años, en 1951, un judío que editaba panfletos y escribía escándalos, llamado Samuel Roth, publicó un libro firmado por Nietzsche en el que aseguraba que había escrito en su “Ecce Homo” un...
Por Fernando Araújo Vélez
De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación