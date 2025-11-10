Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Nietzsche, un hombre muerto contra el mundo (Obras inconclusas VIII)

En esta octava entrada de la serie sobre las obras inconclusas, nos adentramos en algunas de las difamaciones de las que fueron objeto la obra y la vida de Friedrich Nietzsche, sobre todo después de que lo internaran en un sanatorio mental, a principios de 1889, y de su muerte, el 25 de agosto de 1900.

Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
10 de noviembre de 2025 - 06:00 p. m.
Un escritor de panfletos llamado Samuel Roth fue el primero en difundir el rumor de un amor incestuoso entre Nietzsche y su hermana Elisabeth.
Un escritor de panfletos llamado Samuel Roth fue el primero en difundir el rumor de un amor incestuoso entre Nietzsche y su hermana Elisabeth.
Foto: Wikicommons

Durante los años de mil ochocientos cincuenta y sesenta, Friedrich Nietzsche era para su hermana Elisabeth una especie de encarnación de la sabiduría y la genialidad. Lo admiraba, trataba de comprender cada una de sus palabras y acciones, y cada día que pasaba se convencía más de que tenía un lugar entre los inmortales de la humanidad. Pasados más de ochenta años, en 1951, un judío que editaba panfletos y escribía escándalos, llamado Samuel Roth, publicó un libro firmado por Nietzsche en el que aseguraba que había escrito en su “Ecce Homo” un...

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
Conoce más

Temas recomendados:

Friedrich Nietzsche

Obras inconclusas

Ecce Homo

Elisabeth Förster

Richard Wagner

Premium EE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.