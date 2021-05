No andan mansos, los tiempos (Diario de la peste, de Gonçalo M. Tavares)

Les presentamos la entrada número 74, correspondiente al 04 de junio, del diario que está escribiendo en estos días de cuarentena el portugués Gonçalo Tavares, una de las plumas más reconocidas de su país.

Derrame de petróleo en el Ártico.

Putin decreta estado de emergencia: "El río necesitará décadas para recuperarse."

Los seres humanos también tardan décadas en recuperarse.

A veces, siglos.

El Norte, el Sur: desincronizados.

Finlandia, primer día sin nuevos casos de infección.

México, por primera vez, más de mil muertos en un día.

Memoria del río y memoria de los hijos de nuestros hijos.

La montaña no olvida, el río no olvida, el elefante no olvida.

El hombre olvida. Pero sus hijos no.

Activistas belgas piden la remoción de estatuas de Leopoldo II.

Leopoldo II y el dominio del Congo.

Se habla de un genocidio de 10 millones de personas.

El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad.

La experiencia de Conrad, capitán de un barco de vapor. Congo.

Cabezas en el sitio equivocado, antes.

Estatuas en el sitio equivocado, ahora.

Los hijos de los hijos de los hijos no olvidan.

Paulo Leminski:

"muy en el fondo,

en el fondo, en el fondo,

bien en el fondo

nos gustaría

ver nuestros problemas

resueltos por decreto

a partir de esta fecha".

Después de una experiencia fuerte en tierra, ve al mar.

Después de una experiencia fuerte en el mar, quédate en tierra.

Roma y Jeri son claramente dos soluciones.

Un animal es una solución.

De repente, en la computadora. Dylan /Keith Richards / Ron Wood: Blowing in the Wind.

Live Aid 1985.

Ron Wood revienta alguna cuerda de la guitarra.

Keith Richards revienta alguna cuerda en la cabeza.

Ron Wood cambia de guitarra.

Ron y Keith Richards acaban en el acorde correcto.

"Pero los problemas no se resuelven,

los problemas son de familia numerosa", escribe Leminski.

Animales sospechosos de contagiar a dos personas.

Holanda quiere "sacrificar 10 mil martas".

"Un juez las salva hasta el lunes."

El juez salva a los animales, frase bíblica.

Animales sospechosos, frase del siglo XXI.

Dos frases en tiempos opuestos.

Praya da Adraga. Nubes que allá arriba no se detienen.

Nubes desatentas a los límites de acá abajo.

Nubes con forma de ovejas y de lobos.

Una nube con pantalones, decía de sí mismo Mayakovski.

Quiero escribir un libro sobre nubes (como toda la gente decente).

Conrad y el horror del Congo Belga de Leopoldo II.

El terror es poner las cabezas en el sitio equivocado.

El miedo pone la cabeza de los seres vivos en el sitio equivocado.

Pone en la cabeza en la fuga y no en el deseo.

Una enfermera española dice:

"El último beso que recibí fue el 7 de marzo a las seis de la tarde."

Estamos a 4 de junio y la noche avanza.

Encuesta del Estado: fecha y hora del último beso.

El artista Francis Alÿs tratando de cazar ciclones.

Como si los ciclones fueran animales.

Existe una asociación internacional de observadores de nubes.

Pienso en nubes internacionales.

A diferencia de los barcos: no conservan su nacionalidad, dondequiera que estén.

Ovejas y lobos del mismo lado, pero no del lado bueno. Ni las ovejas.

No andan mansos, los tiempos.

No sólo los humanos. En 2020, todos los animales son sospechosos.

***

Traducción: Paula Abramo

Los textos originales de este diario se están publicando en el diario Expresso, de Portugal.

