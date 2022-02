“No es que no se crea en los políticos, es que no hay líderes”

El desencanto de los colombianos por la clase política parece no poder estar más justificado, sin embargo, también tiene efectos adversos para, sobre todo, los mismos desencantados. Foto: Getty images

¿Sentir que se participa cuando uno opina, critica o promueve ideologías políticas, candidatos o cualquier opinión en redes sociales sobre un tema de este tipo es válido o es, simplemente, una sensación? Muchos suponen que la real participación democrática es a través de, por ejemplo, el voto...

Antes de darte la respuesta concreta a esa pregunta, quiero mencionar algunas cosas: las redes sociales dinamizaron los sistemas de información y comunicación. Se activó la comunicación política moderna en la que, no solo los candidatos, sino también las organizaciones sociales, activan a los ciudadanos. La movilización ciudadana se quedaba, solamente, en la indignación de un trino o un video, pero no se movía electoralmente. Después del plebiscito, las cosas cambiaron: la gente comenzó a darse cuenta de que estaba siendo manipulada, así que los votos comenzaron a verse no a favor, sino en contra de alguien.