El Magazín Cultural
“No olvida, pero quiere”, relato de infancia del Premio Nobel de Literatura 2025

El escritor húngaro László Krasznahorkai describe la fuerza de los recuerdos infantiles como agradecimiento a quienes lo convirtieron, sin saber, en el gran escritor que es. Es el discurso-relato con que recibió el Premio Formentor de las Letras el 27 de septiembre de 2024.

László Krasznahorkai * / Especial para El Espectador
14 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
De László Krasznahorkai (Gyula, Hungría, 1954) la editorial Acantilado ha publicado en español Melancolía de la resistencia (2001)—con la que se presentó a los lectores en lengua española—, Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río (2005), Guerra y guerra (2009), Ha llegado Isaías (2009), Y Seiobo descendió a la Tierra (2015), Tango satánico (2017), Relaciones misericordiosas (2023) y El barón Wenckheim vuelve a casa (2024).
Foto: EFE - Janos Marjai

No olvida, pero quiere

1

Un muchachito va por la calle, va dando pasos por las placas de hormigón de la acera siguiendo una pauta. Visto más de cerca solo pisa una de cada dos placas, esto es, únicamente las pares y mientras tanto tararea algo. Un muchachito: un niño rubio, de orejas grandes, sumamente delgado. Lleva un chándal abrigado, chaqueta azul y pantalón azul, su preferido: dentro, en el dobladillo de arriba, un bolsillo secreto con el tesoro más preciado. En una mano una bolsa vacía, en la otra el dinero contado: lo han...

Por László Krasznahorkai * / Especial para El Espectador

