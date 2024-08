No sabemos parar (reflexiones sobre vivir con ansiedad)

En 2023 Roberto Palacio publicó su quinto libro, "La era de la ansiedad".

Una chica muy joven me decía con un humor entre triste y burlón que ella ha debido aparecer en la portada. No hace falta un estudio para afirmar la enorme prevalencia de la ansiedad. Aunque los hay: los niveles de ansiedad de un estudiante de secundaria hoy, según The American Institute for Cognitive Therapy, son comparables a los de un paciente psiquiátrico de la década de 1950. Y claro que la pregunta entonces parece inaplazable: ¿por qué vivimos en tiempos marcados por la ansiedad?