“No soy tu chiste” y su reflexión alrededor de la comunidad LGTBIQ+

“No soy tu chiste” invita a reflexionar, a través del arte, sobre las problemáticas que padece la comunidad LGTBIQ+. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Ochos piezas gráficas conforman la exposición No soy tu chiste. Ocho piezas con un fin establecido: invitar a reflexionar a los asistentes sobre las problemáticas que padece la comunidad LGTBIQ+. El autor de la exhibición es Daniel Arzola, artivista venezolano, y esta idea no surgió de la nada porque ha sido la lucha que viene gestando desde hace casi diez años.

No soy tu chiste es una campaña que inició el 23 de enero de 2013 y que se hizo viral en internet. Se originó como una forma de manifestación, a través del arte, ante los actos de violencia contra la comunidad LGTBIQ+ en Venezuela, pero también en el resto del mundo. De hecho, una de las motivaciones que dieron vida a esta iniciativa fue el crimen cometido contra un joven de 18 años, quien fue quemado vivo por ser homosexual. Los hechos ocurrieron el 31 de octubre de 2012 en la ciudad de Maracay (Venezuela). “Nadie tiene derecho a lastimarte por ser diferente”, dice una frase que acompaña una de las ilustraciones de Arzola.

La campaña, compuesta por más de cincuenta ilustraciones basadas en la psicología del color, está disponible en español, inglés y portugués. Ha logrado llegar a más de treinta países y ha conseguido que las obras sean exhibidas alrededor del mundo. Ha traspasado el universo online, pues no solo ha sido difundida por medio de redes sociales como Twitter, Facebook o Tumblr, sino también a través de medios de comunicación de Latinoamérica e incluso Europa.

“Soy diferente y tengo derecho a ser tratado igual” es el lema que quizá define a esta iniciativa, porque precisamente lo que busca es que se respeten las diferencias, pregonando la igualdad ante la ley, a través de una acción no violenta.

Una de las obras de Daniel Arzola, diseñador gráfico y artista visual, fue inspirada en la frase “mi sexualidad no es un pecado, es mi propio paraíso”, compartida por Sergio Urrego en Twitter como mensaje de despedida antes de acabar con su vida, tras ser víctima, por parte de las directivas del colegio donde estudiaba, de discriminación constante por su orientación sexual.

En Bogotá, la exposición de las obras de No soy tu chiste se realiza con el apoyo de Acción por la Libertad y la Fundación Sergio Urrego, y en el marco de la Beca Expresarte del Instituto Distrital de las Artes – Idartes. Estará en tres lugares distintos de la ciudad. El primero de ellos, desde ayer y hasta el 22 de julio, es el Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Género (zona centro), en la carrera 14 Bis No. 21-10, en el horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.