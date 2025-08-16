“Noche negra”, de Pilar Quintana: la angustia de vivir a la espera de la oscuridad

Pilar Quintana ha escrito seis novelas y una antología de cuentos. Ha recibido varios reconocimientos como el premio Alfguara de novela y el premio Biblioteca Narrativa Colombiana. Foto: Carlos Zárrate

El mundo de hoy no conoce la oscuridad. El sol se oculta y los postes de luz, las farolas de carros y buses, las marquesinas luminosas o cualquier ventana dejan colar unos rayos que nos salvan de ella: de la verdadera, la espesa. Nos hemos acostumbrado a una oscuridad parcial, sugerida, que no engulle ni amenaza. Son cada vez más escasos los rincones habitados que dependen de la luna y las estrellas, pero los hay, y justamente ahí es donde la escritora colombiana Pilar Quintana quiso ambientar su más reciente novela.

Noche negra es la historia...