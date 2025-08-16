No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Magazín Cultural
“Noche negra”, de Pilar Quintana: la angustia de vivir a la espera de la oscuridad

Pilar Quintana acaba de estrenar su sexta novela. En ella, narra la historia de una mujer que debe enfrentarse no solo a una naturaleza hostil, sino también a quienes, en principio, consideraba sus amigos, pero que, con el tiempo, empezaron a mostrar otro matiz. Es un relato que discurre entre la lucidez y la locura por la constante presencia de la paranoia.

Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
16 de agosto de 2025 - 09:00 p. m.
Pilar Quintana ha escrito seis novelas y una antología de cuentos. Ha recibido varios reconocimientos como el premio Alfguara de novela y el premio Biblioteca Narrativa Colombiana.
Foto: Carlos Zárrate

El mundo de hoy no conoce la oscuridad. El sol se oculta y los postes de luz, las farolas de carros y buses, las marquesinas luminosas o cualquier ventana dejan colar unos rayos que nos salvan de ella: de la verdadera, la espesa. Nos hemos acostumbrado a una oscuridad parcial, sugerida, que no engulle ni amenaza. Son cada vez más escasos los rincones habitados que dependen de la luna y las estrellas, pero los hay, y justamente ahí es donde la escritora colombiana Pilar Quintana quiso ambientar su más reciente novela.

Noche negra es la historia...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
