Un vistazo hacia el mundo a través de Nohra Haime

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un vistazo hacia el mundo. Una gran puerta que se atraviesa para nutrirse y transformar una experiencia en una novedosa manera de proyectarse. El arte rejuvenece, se restablece como amalgama cultural que desvanece en su contenido inquietudes, reflexiones y posturas. O tal vez no las desvanece por completo, sino que logra conectarse con las posibilidades infinitas que le dan al pisar un territorio distinto. Viajar por el mundo se convierte en la posibilidad de fortalecer un proyecto artístico que surge de las cenizas para salir a flote y reconstruirse nuevamente.

En 1981 nace en Nueva York, por azares y encuentros fortuitos, una galería que permite conectar proyectos hacia escenarios y exhibiciones en esta parte del mundo. Nohra Haime es una historiadora de arte y museóloga que se enfrentó con el galerismo para exaltar aquellas voces que tenían el potencial para figurar en terrenos internacionales.

“Cuando estaba en el colegio, yo leía un periódico de arte en donde siempre había un titular que decía: “Artista colombiano triunfa en Nueva York”. Yo no podía tener una galería latinoamericana o una galería colombiana porque cuando los artistas latinoamericanos van a Nueva York se la están jugando con los mejores artistas del mundo (…)” Cuenta Nohra mientras recuerda que con el primer artista que trabajó fue Ramiro Llona, un peruano que a través de un juego de luz y sombras reconoce figuras orgánicas y cotidianas.

Su acervo de artistas fue creciendo poco a poco: iniciando con artistas como la colombiana Maripaz Jaramillo, pasando por el trabajo artístico del francés Pierre Dunoyer, la griega Sophia Vari, el cubano Julio Larraz, entre otros.

“Conocí el trabajo de Nohra como galerista mucho antes de que ella me conociera a mí. La admiraba enormemente, ya que siempre fue un referente en el ámbito cultural, tanto dentro como fuera de nuestro país. Su influencia se extendía más allá de las fronteras y su compromiso con el arte era evidente en cada proyecto que emprendía”, menciona la artista colombiana Ruby Rumie, una artista inspirada en la condición humana, el vacío emocional y la desconexión ligada a los comportamientos de la sociedad actual.

Hace 14 años Ruby ha trabajado con Nohra y forma parte de las primeras exhibiciones que se realizaron en Nohra Haime Galería en Cartagena. Este espacio surge en 2011 con el propósito de consolidarse en un espacio de exhibición internacional, enriqueciendo ese vínculo entre Nueva York y Cartagena para generar nuevos diálogos y potencializar los proyectos exhibidos.

Artistas del caribe colombiano como Álvaro Barrios, María Isabel Rueda, Vicky Neuman, Ruby Rumie, entre otros, han hecho parte de los proyectos de la galería, todos ellos con una visión internacional desde una óptica latinoamericana y netamente colombiana en su forma de hacer y que han logrado establecer una conexión con el público internacional.

En 2016 se presentó en la galería el proyecto Tejiendo Calle de la artista Ruby Rumie. A través de la historia de Dominga Torres, vendedora de pescado en Cartagena de más de 45 años de experiencia,

este proyecto pretendía dignificar a las mujeres afrocolombianas vendedoras ambulantes de Cartagena, liberándolas de las limitadas y estereotipadas representaciones de las coloquiales postales turísticas con palenqueras y vendedoras de mujeres con trajes típicos de la región.

Halito Divino de Ruby Rumie fue exhibido en Art Paris en 2016 con la representación de Nohra Haime Gallery. Este proyecto es una exploración del dolor compartido por mujeres que han vivido experiencias de violencia doméstica. Con vasijas en las que cada mujer a dejado en su interior su dolor y figuras como amuleto de aquellas que participaron en este ejercicio, este proyecto fue exhibido también en 2019 en Nohra Haime Gallery de Nueva York.

“No solo he tenido la oportunidad de mostrar mi obra en muchísimos escenarios internacionales, sino que también he aprendido de su vasta experiencia en el mundo del arte. La relación que hemos forjado trasciende lo profesional, convirtiéndose en una conexión genuina que valoro profundamente”, cuenta Ruby respecto a su experiencia con Nohra y cómo ha sido su trayectoria con la galería.

En 2014 se realizó la I Bienal de Arte Contemporáneo que estuvo dirigida por Nohra Haime, además de otros miembros directivos. La Bienal buscó ser un foco para la visibilidad de artistas internacionales en diálogo con la escena artística colombiana, además de activar espacios de Cartagena que no estaban dedicados al arte. Para la galería, fue un proyecto que abrió su perspectiva hacia los artistas nacionales y llamar la atención de los cartageneros para querer visitar espacios como el Museo de Arte Moderno de Cartagena y la sede de la galería en la ciudad.

“Una vez en la galería de Cartagena entro un joven que al final de ver la exposición que teníamos exhibida me preguntó si me gustaba el arte, yo le contesté que sí. Luego yo le pregunté: ¿usted qué siente al mirar todo esto?, él me contestó: siento que es un escape”.

El público visitante es entonces esa gran voz para impulsar el trabajo que ha forjado Nohra con sus galerías. En su sede de Nueva York, ha tenido la fortuna de exhibir el trabajo de artistas como la chilena Francisca Sutil, el colombiano Juan Cortés, la norteamericana Lesley Dill, la colombiana Adriana Marmorek, entre otros.

Durante el mes de marzo y abril, Nohra Haime Gallery presentó un espacio pop-up en colaboración con Karen Moreinis titulado Colombian Magic¸con la participación de los artistas Ruby Rumie, Pedro Ruiz y Adriana Marmorek, en un diálogo con las piezas de diseño de VERDI, los perfumes de NNT Lab y la joyería de Juliana Bravo.