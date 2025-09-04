“Noviembre”: el cine colombiano revive las horas más oscuras del Palacio de Justicia

"Noviembre" es protagonizada por Natalia Reyes -“Pájaros de Verano” (2018), “Terminator: Destino Oculto” (2019)-, Santiago Alarcón, -”La Pena Máxima 2” (2024), “Todas Para Uno” (2014)- y Juan Prada quien debuta en su primer largometraje. Foto: Cortesía: Burning

La ópera prima del director colombiano Tomás Corredor, Noviembre, acaba de revelar su tráiler y su afiche oficial en la antesala de su premier mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde fue seleccionada en la sección Discovery. La película llegará a las salas de cine en Colombia el próximo 2 de octubre de 2025.

Protagonizada por Natalia Reyes, Santiago Alarcón y el debutante Juan Prada, la cinta reconstruye uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país: la Toma del Palacio de Justicia en 1985. La narración se concentra en un grupo de guerrilleros y civiles encerrados en un baño durante 27 horas, mientras afuera los tanques y el fuego arrasan con todo. Entre paredes estrechas, el miedo y la esperanza se cruzan, y las palabras se convierten en armas para resistir la violencia y preservar la humanidad.

La producción reúne nombres destacados del cine latinoamericano e internacional. Está liderada por Diana Bustamante y Julio Chavezmontes, junto a las compañías Burning, Piano, Vulcana y Torden Film. El guion fue coescrito con el reconocido dramaturgo argentino Jorge Goldenberg, mientras que la fotografía estuvo a cargo de Carlos F. Rossini y Nur Rubio.

El filme tendrá sus primeras proyecciones en el Scotiabank Theatre de Toronto los días 6 y 7 de septiembre, antes de emprender su ruta por festivales internacionales. Posteriormente, tras su estreno en salas colombianas, Noviembre se sumará al catálogo global de Prime Video, junto a otros títulos colombianos como Betty la fea: la historia continúa, Los Iniciados y Los Billis.

Más allá de su apuesta estética y narrativa, la película busca interpelar a las audiencias sobre la memoria, la dignidad y la resistencia frente a la violencia. No en vano, el medio especializado Forrell la incluyó en su especial Joyas Ocultas del Festival, destacándola como uno de los seis estrenos mundiales imperdibles de este TIFF.

Con su primer largometraje, Tomás Corredor se suma a la lista de cineastas colombianos que exploran, desde el arte, los vacíos y heridas de la historia nacional, proponiendo una reflexión sobre cómo, en medio del horror, también late la necesidad inquebrantable de sobrevivir.

Tráiler oficial de Noviembre, de Tomás Corredor: