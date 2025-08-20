Nuestra frágil felicidad: vida en tiempos de ansiedad

La ausencia de vínculos reales alimenta la ansiedad diaria que pocos reconocen. Foto: Getty Images

Comencé a interesarme por la ansiedad una madrugada, a mediados de 2022, cuando en el cuarto de al lado escuché a mi hija hiperventilando. Abrí la puerta para verla parada de frente, mirándome. Lo hacía sin enfermedad y sin deseo de manipular. Se trataba de una afección real. Tampoco pesaba sobre ella un motivo de zozobra, ni estaba amenazada o perseguida. No tardaría en descubrir que ese es un rasgo de la ansiedad: estamos ansiosos por todo en general y no por algo en particular. En esto, la ansiedad es distinta a la angustia que siempre es...