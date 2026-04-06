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“Nunca hay que olvidar que un ser humano es un ser humano”: Víctor Serge

Detenido en 1928 por el régimen soviético, y liberado, aunque enviado al exilio en el 35 gracias a los oficios del escritor Romain Rolland, quien intercedió por él ante Stalin, Víctor Serge no dejó jamás de luchar para que al ser humano se le tratara como tal. Entrega número XV de la serie Políticamente artistas.

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Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
06 de abril de 2026 - 06:00 p. m.
Víctor Serge nació en Bruselas el 30 de diciembre de 1890.
Víctor Serge nació en Bruselas el 30 de diciembre de 1890.
Foto: Wikimedia

Por los tiempos en los que comenzó la cruda persecución a León Trotsky por parte de Iosef Stalin, de sus subalternos y los órganos policiales y de inteligencia soviéticos, varios de los antiguos bolcheviques que habían logrado la Revolución de Octubre se definieron como trotskistas. Víctor Serge fue uno de ellos. Con los años, y las distintas fugas, Serge diría que muchos de los que habían declarado que eran adeptos al viejo camarada en realidad no lo eran, pero que llamarse trotskista era un signo de distinción. De dignidad. Él lo era y no...

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
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