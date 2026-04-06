“Nunca hay que olvidar que un ser humano es un ser humano”: Víctor Serge

Víctor Serge nació en Bruselas el 30 de diciembre de 1890. Foto: Wikimedia

Por los tiempos en los que comenzó la cruda persecución a León Trotsky por parte de Iosef Stalin, de sus subalternos y los órganos policiales y de inteligencia soviéticos, varios de los antiguos bolcheviques que habían logrado la Revolución de Octubre se definieron como trotskistas. Víctor Serge fue uno de ellos. Con los años, y las distintas fugas, Serge diría que muchos de los que habían declarado que eran adeptos al viejo camarada en realidad no lo eran, pero que llamarse trotskista era un signo de distinción. De dignidad. Él lo era y no...