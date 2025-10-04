Obra colombiana en homenaje a García Márquez llega a los escenarios internacionales

La actriz y dramaturga colombiana inicia en El Cairo su gira internacional 2025 con una obra que combina realismo mágico y memoria histórica en homenaje a Gabriel García Márquez. Foto: Prensa

La actriz, dramaturga y gestora cultural colombiana Mayil Georgi Nieto iniciará este jueves 2 de octubre su gira internacional 2025 con el monólogo Por una banana, una producción que ha representado a Colombia en distintos escenarios europeos.

La presentación de apertura se realizará en El Cairo (Egipto), dentro del Cairo International Monodrama Festival, y marcará el inicio de una serie de funciones que se extenderán hasta noviembre en Albania, Benín y España.

La artista, radicada en Italia desde 2004, ha desarrollado una trayectoria enfocada en el diálogo intercultural y el arte como herramienta de transformación social. Su obra, estrenada originalmente en Roma durante el Women’s Festival, fue reconocida con la convocatoria Tissant la Paix, organizada en París en 2024. En esta ocasión, la pieza hará parte de cuatro festivales internacionales que rinden homenaje al legado de Gabriel García Márquez.

El montaje, interpretado por la propia Nieto, combina realismo mágico, memoria histórica y participación del público. A través del personaje de Isabel, la historia revive la llegada de la compañía bananera a un pueblo llamado Macondo, explorando las consecuencias sociales y humanas de la explotación de los recursos naturales.

“Llevar Por una banana de gira por estos festivales ha sido profundamente conmovedor. Este monólogo toca una fibra íntima de mi historia personal y de un pasado doloroso para Colombia”, expresó Nieto, quien añadió que espera presentar la obra en su país “como una forma de regreso y sanación”.

La gira continuará en el International Monodrama Festival Verbum Est – Eshte Fjala en Pogradec (Albania), del 7 al 12 de octubre; en el Rencontre Internationale Du Théâtre Monodrame (RITM) en Cotonou, Benín, del 25 de octubre al 1 de noviembre; y culminará en la XI Muestra Internacional de Teatro Mujeres que Cuentan, en España, con funciones los días 7, 8 y 9 de noviembre en el País Vasco y Cantabria.

La información sobre la artista y su trabajo está disponible en www.mayilgeorgi.com y en las plataformas teatrales europeas donde ha colaborado desde hace dos décadas.