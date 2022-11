“Ojalá que llueva café”, un canto a la abundancia y la naturaleza

Juan Luis Guerra presentó su gira "Entre mar y palmeras" en Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico y España. Foto: Cortesía: SD Concerts

Una de las canciones más conocidas del cantante dominicano, con su ritmo particular de merengue, esa con la que canta “Oh, oh, oh, oh, oh / Ojalá que llueva café en el campo”, hizo su debut como sencillo en 1989. Durante dos años, Juan Luis Guerra y su banda 4:40 grabaron esta canción, que pasó a hacer parte del cuarto álbum de estudio del cantante y su banda, el cual lleva el mismo nombre.

“Ojalá que llueva café” se convirtió en uno de los éxitos de Guerra y para José Luis Vilsón, profesor y director de la organización EduColor, está “llena de metáforas. Es un recordatorio de cuán simples son realmente las necesidades de su gente”.

En una entrevista que el cantante dio para la Associated Press, develó el origen de esta canción. La inspiración no llegó a él en un estudio de grabación o en una ciudad. Fue durante una visita a su tío en la ciudad de República Dominicana, Santiago de los Caballeros. Durante esos días, su tío le presentó a un amigo folklorista. “Ese señor me mostró muchos poemas bucólicos, de campo. Entre ellos había uno que se relacionaba con que lloviera café y eso fue lo que me marcó, una metáfora tan hermosa. Comencé a trabajarla y así nació ese merengue”, contó.

Aunque canciones anteriores, igualmente cobijadas bajo el género del merengue, como “Bilirrubina” y “Burbujas de amor” le cantan al amor, “Ojalá que llueva café” le canta a las posibilidades, al trabajo, al deseo de abundancia y a la naturaleza. “Sea como fuere, no es tan retorcido llegar a que Ojalá que llueva café canta a la prosperidad e imagina una buena cosecha para que vivir sea más suave para todos. El café es muy importante en la economía dominicana y ese diluvio mejoraría las condiciones de vida de los lugareños. La riqueza cayendo desde las alturas”, escribió David Gallardo en el portal español Info Libre.

Esta canción no pertenece exclusivamente a Juan Luis Guerra. En 1996 el dominicano decidió prestar su exitoso sencillo a la banda mexicana de rock Café Tacvba. Así fue como la canción de Guerra fue incluida en el álbum de la banda Avalancha de éxitos y, posteriormente, en el álbum de recopilación de canciones del dominicano: Grandes éxitos de Juan Luis Guerra y 440. En otras ocasiones, el artista ha incluido versiones en vivo de esta canción en sus discos más recientes.

