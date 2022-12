Olga Acosta: “En Colombia hay arte en lugares donde no hay un museo”

Juanita Solano, Olga Acosta y Natalia Lozada son las autoras compiladoras de "Historias del arte en Colombia". Foto: Cortesía

¿De dónde surgió la necesidad de escribir el libro “Historias del arte en Colombia”?

En la universidad, desde el Departamento de Historia del Arte, tenemos un curso para gente de todas las carreras que se llama Arte en Colombia. Lo que ocurría es que, dependiendo del profesor que lo dictara, hablaba sobre todo de su período de especialización. Siendo así, los períodos que más sufren son los del pasado; es decir, lo prehispánico y lo colonial, porque, en una primera instancia, a la gente no le interesa mucho. Empezamos a hacer una reforma grande del curso y una de las cosas que argumentábamos era que Arte en Colombia no podía ser un curso de arte del siglo XX. Nos dimos cuenta, además, de que la literatura que había era muy especializada. Necesitábamos textos cortos, muy buenos, que abrieran el mundo en temporalidades, pero también en objetos. Entonces para desarrollar el libro reunimos a 13 especialistas que trabajan a Colombia desde aproximaciones, metodologías y entornos del conocimiento diferentes. El libro es una mirada más horizontal en muchos sentidos y la cronología es uno de esos.

¿Por qué había una inclinación hacia el arte del siglo XX?

Yo tengo varias teorías. Una es que es lo más cercano; es decir, un arte que quizá consideramos liberador y sugestivo. Está también esa idea del artista moderno que transgrede, cuyas obras te incomodan y te ponen a pensar inmediatamente, entonces hay unos canales de comunicación más directos. Cuando no has tenido una vida acompañada del arte agarras lo que te conecte más fácil y, en mi experiencia, eso suele ocurrir más fácilmente con el siglo XX. Además, hay mucho más expuesto y la mayoría de investigadores que hubo durante el siglo XX se dedicaron a estudiar sobre todo ese período. Esto uno lo entiende porque había la necesidad de darle al arte un lugar.

¿También podría influir la diferencia en términos de acceso? Por ejemplo, es más difícil ver las pinturas rupestres del Guaviare que una obra de arte del siglo pasado en un museo...

Hay varios problemas. Una cosa es la institucionalización de los espacios expositivos, que ocurre sobre todo a partir del siglo XIX en Colombia, el proceso por el cual la gente vincula el arte al museo y a un fenómeno muy urbano. En toda ciudad hay un museo, casa de cultura o colección privada. Nosotros escogimos los casos para el libro con mapa en mano porque, así como las temporalidades nos interesaban, queríamos mostrar una Colombia geográficamente amplia. Esto también se sale de los límites nacionales, porque ahí está un poco la ficción de la historia del arte en Colombia. Nosotros estamos acostumbrados a ver el arte dentro del marco decimonónico de la República, pero hay mucho del período colonial o prehispánico, cuando Colombia no existía, cuando administrativa y políticamente eran otros territorios. Entonces hay textos que te llevan al Guaviare, pero también a Panamá, cuando no había una división territorial. Hay una representación del arte en lugares donde no hay un museo.

