Olimpo, playas de Normandía y obras de Aalto: los nuevos Patrimonios de la Humanidad

Fotografía de 2024 de la recreación del desembarco en Normandía. Foto: AFP - LOIC VENANCE

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El monte Olimpo de Grecia y las playas de Normandía (norte de Francia), escenario del desembarco de las fuerzas aliadas en la mayor invasión anfibia de la historia hacia el final de la II Guerra Mundial, fueron incorporados este domingo al Patrimonio Mundial de la Unesco.

La organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura tomó esta decisión durante la asamblea anual que está celebrando en la ciudad surcoreana de Busán.

La Unesco destacó que la montaña más alta de Grecia, en la que los antiguos griegos ubicaron el hogar de sus dioses olímpicos, se convirtió en un punto de referencia central para su mitología, al tiempo que presenta impresionantes formaciones geológicas.

En cuanto a Francia, la agencia de las Naciones Unidas declaró como Patrimonio Mundial a las playas del histórico desembarco, que conservan restos de los acontecimientos de 1944, como baterías de artillería y refugios de la resistencia.

También incluyó las fortalezas reales de Languedoc, en el sur francés, conformadas por un grupo de ocho castillos medievales.

Teatros de condominio italianos

Entre otras de las incorporaciones patrimoniales anunciadas por la Unesco figuran los denominados teatros italianos de estilo condominio, un conjunto de propiedad colectiva y financiación público-privada de los siglos XVIII y XIX en el centro del país.

Se trata de construcciones arquitectónicamente representativas del neoclasicismo con influencias del barroco tardío que permitieron a las autoridades locales y residentes colaborar en su construcción.

Este sistema impulsó el crecimiento de una extensa red cultural, proporcionando nuevos espacios para la burguesía emergente y ampliando el acceso público a las artes escénicas.

Situados en el corazón de los centros históricos, se convirtieron en importantes lugares sociales; destacó la organización.

Arquitectura del finés Aalto y castillo iraní de Alamut

La obra del finlandés Alvar Aalto, uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX, también se convirtió en Patrimonio de la Humanidad durante la jornada.

El conjunto arquitectónico de 13 edificios, formado por estructuras cívicas, comunitarias y residenciales repartidas por el país nórdico, ejemplifica el movimiento moderno y su respuesta a las necesidades sociales.

En el continente asiático, se agregó a la lista patrimonial el Castillo de Alamut, entre las montañas de Alborz, en el norte de Irán.

La delegación iraní, que manifestó durante una intervención retransmitida en directo que esta red fortificada es una imagen de la resiliencia y resistencia del país, aprovechó la ocasión para denunciar los daños a monumentos protegidos en el marco de la guerra en curso con Estados Unidos.

Otras de las inclusiones de la jornada han sido el corredor migratorio de animales terrestres de Boma-Badingilo, en Sudán del Sur; las antiguas capitales japonesas de Asuka y Fujiwara, la arquitectura modernista de la capital de Uzbekistán, Taskent; y las plantaciones agrícolas coloniales africanas de Santo Tomé y Príncipe.

Seis sitios en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro

El comité de la UNESCO, además de las declaratorias tradicionales, decidió incluir tres sitios en la lista de Patrimonio Mundial por vía de urgencia: el Paisaje migratorio de Boma-Badingilo (Sudán del Sur), los Castillos del Monte Amel (Líbano) y Sebastia (Estado de Palestina).

“La aplicación del procedimiento de urgencia refleja el contexto actual, marcado por numerosas crisis de diversa índole, incluidos los conflictos armados y el cambio climático, que afectan gravemente al patrimonio y lo exponen a serias amenazas. Estos tres sitios han sido inscritos igualmente en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro”, mencionó la organización en un comunicado.

Adicionalmente, la UNESCO decidió incluir tres lugares que ya hacían parte de la lista de Patrimonio Mundial entre los sitios en peligro. Se trata de Ciudad antigua del Quersoneso táurico y sus «chôra» (Ucrania), Centro histórico de Paramaribo (Suriname), y Tiro (Líbano). Esta inclusión se debe a que “ahora están seriamente amenazados los valores que justificaron su primera inscripción”, mencionaron en el comunicado.

Los teatros de ópera en la selva brasileña también son Patrimonio de la Humanidad

El comité de la Unesco decidió, además, incluir el conjunto arquitectónico compuesto por el Teatro Amazonas (1896), en Manaos, y el Theatro da Paz (1878), en Belém, en la lista de Patrimonio de la Humanidad.

La delegación brasileña destacó durante la asamblea, retransmitida en directo, que esta inscripción tiene “una importancia particular” porque constituye la primera vez que un bien cultural ubicado en la Amazonía de Brasil se suma a la lista.

El presidente del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional de Brasil, Deyvesson Israel Alves Gusmão, destacó que este “logro histórico” supone el reconocimiento de que, además de constituir un paradigma de patrimonio natural y ambiental, la Amazonía es productora de culturas, memorias e identidad.

“Se trata, por tanto, de un sitio patrimonial que muestra al mundo la riqueza de la diversidad cultural de la Amazonía brasileña”, declaró. Estos espacios no solo acogen representaciones de ópera y producciones teatrales, sino actividades de una amplia variedad artística, como la danza carimbó, jazz o cine.

Ambos teatros fueron construidos a finales del siglo XIX en los dos mayores centros urbanos de la Amazonía con los recursos generados por el auge de la explotación del caucho, cuando la demanda mundial del látex convirtió a la región en uno de los principales polos económicos de Brasil y permitió reproducir en el trópico el refinamiento cultural y arquitectónico europeo.

La odisea para levantar esas construcciones en una región aislada y rodeada por la selva, adonde prácticamente todos los materiales debían llegar por barco tras cruzar el Atlántico y remontar el río Amazonas, inspiró incluso la célebre película alemana ‘Fitzcarraldo’ (1982), cuyo protagonista sueña con construir un teatro de ópera en la selva.

Ambos edificios acogieron durante décadas compañías de ópera, orquestas y artistas europeos que llegaban hasta la Amazonía atraídos por la riqueza de la región, convirtiéndose en símbolos del intercambio cultural entre América y Europa en los siglos XIX y XX.

La lista completa

Bienes culturales:

- Obras de Aalto, Finlandia

- Castillo de Alamūt y fortificaciones asociadas, Irán

- Teatros de la Amazonia, Brasil

- Antiguo sitio budista de Sarnath, India

- Antiguas capitales de Asuka y Fujiwara, Japón

- Playas del desembarco de Normandía, 1944, Francia

- Centro modernista de Gdynia, Polonia

- Sitios de la industria artesanal de porcelana de Jingdezhen, China

- Castillos del Monte Amel, Líbano

- Mezquitas rupestres y lugares sagrados asociados de Mangystau, Kazajistán

- Fortalezas reales capetianas de Languedoc, Francia

- Sebastia, Estado de Palestina

- Arquitectura modernista de Tashkent, Uzbekistán

- Complejos de cementerios de la nobleza Xiongnu, Mongolia

- Medinas de los sultanatos históricos de las Comoras, Comoras

- Las Roças de Santo Tomé y Príncipe, Santo Tomé y Príncipe

- Sistema de teatros de condominio de estilo italiano, Italia

- Pueblo de Sidi Bou Saïd, Túnez

- Wat Phra Mahathat Woramahawihan, Nakhon Si Thammarat, Tailandia

Sitios naturales:

- Reserva Marina de Aqaba, Jordania

- Paisaje Migratorio de Boma-Badingilo, Sudán del Sur

- Refugio Nacional de Vida Silvestre de Okefenokee, EE. UU.

- Fósiles de peces óseos del Limfjord Occidental, Dinamarca

- Wadi Wurayah, Emiratos Árabes Unidos

Sitios mixtos:

- La zona circundante del Monte Olimpo, Grecia