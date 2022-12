Pablo Arciniégas, Un obrero de las letras

Tucunaré es la primera novela del periodista y escritor Pablo Arciniégas. Foto: Óscar Pérez

¿En qué momento una crónica se convirtió en un libro?

A mí siempre me ha gustado la selva y tuve esta oportunidad de viajar al Vichada por una rifa que hicieron en la redacción en la que trabajaba. La sensación surge desde que me dejó el vuelo y tengo que irme en un taxi a Villavicencio para alcanzar el grupo, así comienza este viaje con unos pescadores que iban por el tucunaré, que es un pez y el nombre del libro. Me sentía tan inspirado, que escribí una crónica de cuatro páginas, que era una aberración para un impreso, por lo que tocó mocharle. En esos casos uno termina firmando algo que uno duda si es lo que tenía planeado en un principio, pero luego hice una maestría en creación literaria y de tanto contar la historia se me hizo claro que tenía que escribirla.

Pero no solo habla del viaje...

Cuenta lo que es ser el periodista que hace las notas: una noticia de tres párrafos, otras largas, al que no le contestan las fuentes y que tiene que buscar en Google. Lo que yo llamo un obrero de letras y que es lo que somos nosotros.

¿Por qué son tan importantes los olores en un texto?

Los olores existían y parte del conflicto de la historia es el español oliendo a feo. Esos hechos terminan siendo divertidos, pero los olores son una herramienta muy buena que lleva a la sensación, al mundo de los pescadores, para los que el olor es fundamental, porque acá lo visual te puede engañar. Es una de las herramientas que aprendí y es un consejo que tuve de María Paz Guerrero de hacer el libro vivo. En Tucunaré estoy describiendo al pez y eso es mantenerlo vivo, con el sabor y los olores.

¿Le tocó volver a Vichada?

No. Creo que tengo buena memoria para unas cosas, como el tema de los paseos y esas experiencias fuera del día a día. El Vichada me impactó mucho, pero el internet fue un recurso muy grande, para por ejemplo saber cuánto pesa un tucunaré, de dónde viene el nombre y por qué se expande en Colombia. De hecho, el protagonista hace ese mismo proceso de búsqueda, que es normal para un redactor diario.

¿Ese periodista protagonista es un personaje autobiográfico?

Claro. La novela ganó un premio y comenzó la edición en la que reformularon a los personajes, que son de diferentes países. A mí siempre me ha llamado la atención la identidad latinoamericana, por lo que quería a través de ellos entender un poco lo que es este lugar en el que estábamos. En la escritura trato de recuperar sus acentos y ponerme de personaje me dio mucha seguridad a la hora de escribir.

¿Qué significó ganar el Premio de Novela Germán Espinosa?

Me gasto mucho dinero en libros y soy muy curioso de lo editorial y en eso ya venía viendo el trabajo de Escarabajo y Eduardo Bechara. Vi la convocatoria y hablé con Roberto Rubiano, que me hizo una primera corrección de muchas que vinieron después. El voto fue unánime y le ha ido bien. La gente que la ha leído se divierte mucho y ha sido muy bello el proceso.

¿Cómo define su novela?

Es divertida. Te muestra la selva, que es un lugar lleno de sensaciones, olores, donde también pasó el conflicto. En donde se ve la pobreza, pero también mucha naturaleza y vida, que al final es lo que es la literatura. Y muestra esta vida de los obreros de letras, que en la mañana se montan a un helicóptero y en la tarde se devuelven a la casa en un Transmilenio. Es la diversidad y el lugar donde preciso se encontraron estos personajes a buscar el tucunaré.