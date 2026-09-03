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Pablo Montoya: “El erotismo es una de las grandes fuerzas transgresoras de una sociedad”

El autor colombiano es uno de los invitados a la Feria del Libro de Bucaramanga. Mañana presentará “El jardín del mundo”, su nueva novela, inspirada en el tríptico de El Bosco, El Jardín de las Delicias.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
03 de septiembre de 2026 - 01:00 p. m.
En 2016 Pablo Montoya recibió el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso por el conjunto de su obra. Aquí con la portada de su nueva novela.
En 2016 Pablo Montoya recibió el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso por el conjunto de su obra. Aquí con la portada de su nueva novela.
Foto: Cortesía Penguin

Pablo Montoya ha explorado diversas manifestaciones del arte en sus novelas: la música, la fotografía y la pintura, entre otras. “El jardín del mundo”, su nuevo libro, nace de su admiración y fijación por El jardín de las Delicias, el tríptico del pintor neerlandés Jheronimus Bosch, conocido como El Bosco, y que se encuentra en el Museo de El Prado en Madrid, España. En su nueva obra, el autor barranqueño divide su historia de ficción en dos: en una se aborda la vida del artista europeo y en otra se cuenta la historia de José Diego Vargas, un...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
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