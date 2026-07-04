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Pablo Navarrete: “Con mi veneno construyo historias”

Entrevista con el escritor y periodista colombiano sobre la publicación de su libro “El relojero de la catedral”.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
04 de julio de 2026 - 12:00 a. m.
Pablo Navarrete, periodista y escritor que ha publicado también, entre otros libros, "Plegarias del pueblo muerto: El Aro.
Pablo Navarrete, periodista y escritor que ha publicado también, entre otros libros, "Plegarias del pueblo muerto: El Aro.
Foto: Cortesía

Lo interesante de “El relojero de la catedral”, la nueva novela del escritor y periodista Pablo Navarrete, es que si bien tiene como personaje a Joaquín, que efectivamente tenía ese trabajo en la Catedral Primada de Colombia, en pleno centro de Bogotá, la historia trasciende y termina siendo una exploración de la historia y los vínculos familiares del autor.

“La intención de escribir esto empezó hace unos seis años. La iniciativa fundamental era conocer un poco más acerca de Joaquín, el relojero de la Catedral. Quería saber quién era él....

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
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