Palestino ganador de documental en Berlinale: Los alemanes deben “dejar de apoyar” a Israel

El palestino y codirector Basel Adra (arriba), ganador del premio a Mejor Documental en la 74º edición de la Berlinale, durante la proyección del documental "No other land" (No hay otra tierra), que tuvo lugar anoche en la aldea palestina de Masafer Yatta, en el territorio ocupado de Cisjordania, ante más de 200 personas, entre ellas activistas israelíes y prensa. EFE/Patricia Martínez

