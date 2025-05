Paloma Valencia: “El primer valor en la política debe ser el amor por tu país”

Paloma Valencia estudió Escrituras creativas y es autora del libro de cuentos "Otras culpas". Foto: Óscar Pérez

En la sala de su casa, en la que generalmente hay mucha actividad familiar o incluso debido a su función en la política, la senadora y también precandidata presidencial Paloma Valencia dijo: “Yo siempre he sido culpable. Seguro fue la formación de las monjas, la formación judeocristiana de la culpa, pero yo soy culpable. Es un sentimiento de profunda responsabilidad con todo. Si pasan cosas malas, aunque usted no las cause, usted no puede evadir la responsabilidad de vivir en un país donde están pasando. Yo me siento culpable de que no me...