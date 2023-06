Paloma Valencia y Lisandro Duque hablarán sobre cultura y gobiernos

La conversación entre Paloma Valencia y Lisandro Duque se llevará a cabo en el Gimnasio Moderno a las 7 de la noche del próximo jueves 22 de julio. Foto: Archivo Particular

Con respecto a la cultura y su prioridad en los gobiernos, habría que preguntarse por asuntos que van más allá de la relevancia social, sin decir que esta sea menos importante. Habría que preguntarse si los gobernantes de Colombia han tenido en cuenta a la cultura como herramienta para su ejercicio como presidentes. Si han gozado o padecido sus efectos en sus vidas: las preguntas que arroja la literatura, la melancolía y las contradicciones y el desasosiego que se deriva de una película, las transgresiones que propone una obra de arte plástico, y el gran etcétera de consecuencias que podrían resultar del contacto del ser humano con las expresiones artísticas.

En la charla “El arte y la cultura para gobernar”, moderada por la periodista Laura Camila Arévalo Domínguez, se abordarán las preguntas acerca de si un presidente sería mejor líder si tuviese alguna relación con el mundo de la creación, además de si en su ejercicio sería ideal que lo priorizara, no solo como parte de su visión de país, sino como parte de su labor como mandatario. Se hablará sobre si asuntos como la exposición de ideas, la disposición para la comprensión del mundo y la condición humana, además del conocimiento del país, se afinarían de la mano de la literatura o el cine. Sobre la influencia de las obras de artistas que han pensado sobre asuntos esenciales, en la toma de decisiones y la comunicación con la ciudadanía de un jefe de estado.

La charla se planeó, además, a propósito de las críticas al gobierno de Gustavo Petro, a quien algunos representantes del sector lo han acusado de abandonar el Ministerio de Cultura e incumplir las promesas hecho en campaña sobre este tema.

Lisandro Duque, el cineasta y columnista de El Espectador, será uno de los invitados. El director de películas como Visa USA, Milagro en Roma, Los niños invisibles, entre otras, tiene un largo recorrido como realizador audiovisual y escritor, pero, sobre todo, se ha destacado como intelectual. Como una de las voces colombianas legítimas para hablar sobre arte, cultura y política.

“Soy un buscador de fortuna en el sentido en que para mí, la mayor fortuna posible, sería entender las cosas que me rodean”, respondió en una entrevista para el portal Cinéfagos, en la que también contó que no pensaba en el público cuando escribía, sino que se sentía público. “Yo formo parte del público y mi sensibilidad no está disociada de sus gustos. Entonces lo primero que yo busco es legitimar el trabajo frente a mí mismo, y he descubierto que de esa forma logro sintonía con el público al que después le llego”.

Durante esta charla, Duque se referirá a las artes, justamente, por su respuesta acerca de la búsqueda de fortuna, para comprender, para reflexionar sobre lo que lo rodea, pero teniendo en cuenta la función del gobernante. A sus reflexiones, probablemente se sumarán impresiones o percepciones sobre lo que deriva del contacto con las artes, como el humor: “Cuando he tenido militancias políticas radicales, por ejemplo, cuando fui comunista, nunca prescindí del sentido del humor, que es una póliza para no incurrir en fundamentalismos. El humor es una mirada oblicua sobre la realidad desde una perspectiva que inédita”, dijo el artista para la entrevista ya citada.

Paloma Valencia será la otra invitada a esta conversación. La senadora por el Centro Democrático es magíster en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York, además de escritora, y en varias ocasiones se le ha reconocido como una mujer inmersa, sobre todo a nivel personal, en temas relacionados con la literatura.

“Yo leo mucho a gente que no piensa como yo. Me encanta escribir, lo sigo haciendo, y estudiar literatura es estudiar la historia del hombre anónimo. La literatura recoge los sentimientos del mundo. Te ayuda a entender sus aspiraciones”, dijo en una entrevista publicada en su cuenta de TikTok, en la que se le preguntó cómo contrastaba el pesimismo de Fernando Vallejo, uno de los autores que mencionó entre sus favoritos, y su optimismo, a lo que Valencia respondió que “todos hemos sentido esa pesadumbre porque Colombia es un país difícil, es un país que duele”, y que aunque sabía que el dolor hacía parte de nuestra historia, no creía que fuese parte de nuestra identidad”.

Alrededor de la figura de esta senadora, y de la corriente política que promueve, practica y defiende, se deriva un prejuicio público paradójico: a la derecha, sector político en el que se agrupa a las personas más adineradas, conservadoras y defensoras de eso que llaman la “alta cultura”, también se le castiga por el presunto abandono de la misma. Sobre esto y su experiencia como funcionaria, además de su formación como escritora, hablará Valencia, nieta de Guillermo León Valencia, presidente de la república desde el año 1962 hasta el 1966.