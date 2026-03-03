Pankaj Mishra: “Rendirse no puede ser una estrategia, aun si el fracaso está en el destino”

Pankaj Mishra estuvo en Cartagena como uno de los invitados al Hay Festival. Allí presentó su novela "Corre a esconderte". Foto: Victor Ogliastri - C&C Radio Emisora Caro & Cuervo

Dice Pankaj Mishra en El mundo después de Gaza que “Toda una generación de jóvenes occidentales se ha visto abocada a entrar en una edad adulta moral a causa de la acción (o la inacción) de sus mayores, tanto en política como en el periodismo, y obligada a enfrentarse, prácticamente sola, a una serie de actos de salvajismo permitidos por las democracias más ricas y poderosas del mundo”.

Más que hablar de Gaza, el ensayo que nos presenta el autor indio muestra una serie de reflexiones sobre el mundo, la cultura y el poder del Norte Global, y...