Marina Sánchez: “Mucha gente dice que Bogotá es fea, a mí me parece particularmente bella”

Esta es la historia de la artista Marina Sánchez, quien en “Panorámicas de la sabana”, su más reciente exposición, propone una nueva mirada sobre los cerros que rodean la ciudad.

Micaela Abigail Chiliquinga Sánchez
13 de marzo de 2026 - 12:00 a. m.
Marina Sánchez pintó 26 cuadros en acrílico para su exposición “Panorámicas de la sabana”.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Durante la pandemia y en algún rincón de la ciudad, una artista bogotana encontró en la ventana de su habitación la posibilidad de salir sin estar afuera. Para Marina Sánchez, ese fino vidrio se convirtió en una puerta hacia la vida que continuaba transcurriendo incluso cuando el tiempo parecía haberse detenido. En este ejercicio de contemplación, la mirada de la artista se posó en unos gigantes que rodean la ciudad y que, en medio del afán cotidiano, suelen pasar desapercibidos.

Así nacieron los 26 cuadros que componen “Panorámicas de la...

Micaela Abigail Chiliquinga Sánchez

Por Micaela Abigail Chiliquinga Sánchez

Comunicadora social y profesional de Estudios Literarios de último semestre de la Pontificia Universidad Javeriana. Apasionada por la gestión cultural, el sector editorial y la literatura latinoamericana.mchiliquinga@elespectador.com
