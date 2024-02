Paola Correa: “El cuerpo es memoria”

Paola Correa es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, especializada en derecho ambiental. Foto: Gustavo Gutiérrez

¿Cómo llegó a ser parte de la exposición de Banco de Proyectos?

Fue a través de una convocatoria pública que la Fuga abrió el año pasado, en la que debía presentar una serie de información sobre un proyecto expositivo, pensado para las salas de exposición de la fundación. Me inscribí y, después de las deliberaciones, vi que quedó seleccionada para ser parte de las exposiciones del Banco de Proyectos que iniciaron en febrero.

¿De qué trata su exposición “En qué tiempo vive el recuerdo”?

Este es un proyecto de largo aliento, que empezó en 2015 con la creación de un anagrama a partir de mi nombre, con el que le doy vida a un personaje de ficción literaria, que se llama Apolandra Crecero. Cuando descubrí a esta mujer me di cuenta de que ella padece de amnesia anterógrada, que es una condición que la incapacita para producir recuerdos más allá de cierto tiempo. A partir de esta situación comencé a ayudarla a encontrar la manera de acercarse a lo que va olvidando. Comenzamos a hacer una serie de rutas performativas, videográficas y sonoras que le permitieron manifestarse, darse a conocer y presentarnos el mundo que ha creado. Lo que hago es que le presto mi cuerpo para que ella pueda habitar este universo.

¿Cuál es su objetivo con esta exposición?

Me interesa que exista una apertura a la ficción como una posibilidad para transformar las miradas sobre el mundo y que podamos darles espacio a otras formas de pensamiento. Gracias a lo ficcionado es que Apolondra puede ser conocida, pero no en el sentido de tener reconocimiento, sino que, a partir de lo que ella piensa, se generen diálogos y preguntas en torno a la condición humana, el arte, el tiempo, el cuerpo y la presencia.

¿Por qué el interés en temas como la identidad, el recuerdo y la memoria?

Desde hace tiempo he cuestionado la identidad unívoca. Definitivamente, creo que no solo somos un ser que habita un cuerpo, o que un cuerpo habita un ser, sino que en realidad hay más identidades. Entonces, lo interesante de este proyecto es que Apolondra me permite dar apertura a la mirada de este mundo en el que se tiende a clasificar y a dictar un “debe ser”. Ella se antepone a este paradigma y muestra que tenemos muchas posibilidades de identificarnos y de expresarnos.

¿Y cuál es su relación con Apolondra?

Es una relación profundamente amorosa, no en un sentido romántico, sino que es el amor lo que permite darnos espacio para que cada una pueda ser. También es algo muy afectuoso, entendiendo el afecto como la capacidad que tenemos para sentir las fuerzas del presente y de la vida, y que se desborda hacia una apertura creativa, porque permite que exista una transformación de mis pensamientos y los suyos.

¿Cuál es el significado que le da al presente?

La verdad, es una pregunta muy difícil, porque cuando intento pensar en qué es el presente no lo puedo imaginar, porque ya se ha ido. Además, puede ser muchas cosas. Puede ser la posibilidad de expandir el cosmos en mi propio cuerpo, sin ninguna pretensión de daño. También puede ser una materia o un estado. O quizá puedo definirlo como la oportunidad que da lugar a la vida y a la muerte, y eso que uno intenta tomar y siempre preservar.

Siempre ha hecho uso de su cuerpo como una herramienta artística, ¿por qué?

Desde muy niña he necesitado de lo tangible. A mí me inquietan mucho las cosas que pasan por mi pensamiento y que no son concretas o materiales. Pero el cuerpo humano tiene una cosa muy particular, y es que es materia. Es decir, que es carne y hueso, que es una célula, una neurona y también es sangre y saliva. Esa materialidad me permite tener una experiencia del mundo que solo puedo tener a través de la corporalidad y que me demuestra que es mi única posibilidad de vivir.

¿Considera que el cuerpo tiene memoria? ¿O eso solo le corresponde a la mente?

El cuerpo es memoria. Por ejemplo, en él está impregnado un recorrido que hayamos caminado, o también están las prácticas orales, porque las palabras son experiencias que uno va fijando y van configurando en tu corporalidad.

¿Cree que en Bogotá los artistas cuentan con el espacio suficiente y adecuado para exponer su arte?

Bogotá tiene una oferta muy amplia y diversa, que cuenta con múltiples espacios de exposición, pero el acceso a algunos lugares a veces es limitado. Sin embargo, lo que sí pienso es que hay que cambiar con urgencia las dinámicas del reconocimiento económico de los artistas, porque nuestra labor merece ser retribuida. Nosotros podemos exponer en muchos lugares, pero no significa que se nos pague lo justo. Es necesario que se dignifiquen las condiciones del sector, porque el no reconocimiento monetario es muestra de que no se valoran la capacidad y la potencia del arte en la producción de conocimiento.

