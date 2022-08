Paola Guevara: “El aburrimiento te ayuda a desarrollar bosques interiores”

"La Feria del Libro de Cali será gratuita, al aire libre y estará atravesada por un río. El amor a los libros y la apertura a todo el que quiera comenzar un proceso con ellos, son la esencia de esta feria", dice Paola Guevara, directora de la Feria del Libro de Cali. Foto: Pipe Yanguas

Antes de hablar de la feria, hablemos de su recorrido como escritora y, sobre todo, de escribir. Comencemos por lo más básico, Paola, y es ¿cómo comenzaste?

A los cinco años de edad descubrí mi vocación: la escritura. Fue una lectora precoz. Me enamoré de las letras porque tuve una infancia muy aburrida. Vivía en la casa de mis abuelos, no había niños y ellos me sobreprotegían mucho: no me dejaban salir porque podría morir de sarampión, paperas, atropellada por un bus, un carro o cualquier motivo. Yo soñaba con aprender a leer porque sería mi forma de fugarme a vivir vidas más interesantes que la mía. Y fue un descubrimiento muy importante: hay algo que les falta a los niños de hoy y es el aburrimiento, que te obliga a desarrollar bosques interiores, a reconocer tus declives, tus montañas, a sembrar florestas interiores. Fue el gran maestro que me hizo enamorarme de la escritura y la lectura. Recuerdo que mi abuelo fue suscriptor al círculo de lectores, así que la casa estaba llena de estos libros. No tenía quién me direccionara hacia los libros acordes a mi edad, era libre de sumergirme en lo que fuera. Muy pequeña leí “Raíces”, un libro sobre la esclavitud, pero elegía según me interesaran las portadas, los colores, los olores, etc. A mis cinco años supe que me quería dedicar a escribir cuando leí una frase en la primera página de Cien años de soledad: el río tenía piedras como huevos prehistóricos. Esta metáfora estalló en mi mente y dije: esto es lo que vine a hacer al mundo, ver huevos prehistóricos donde los demás ven piedras.