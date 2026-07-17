Paola Holguín será la ministra de Cultura en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Senadora del Centro Democrático – Entrevista para El Espectador Foto: El Espectador - José Vargas

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El presidente electo Abelardo de la Espriella sumó un nuevo nombramiento a su gabinete. El más reciente cargo anunciado fue el de la cartera de cultura. La nueva ministra será la exsenadora Paola Holguín, quien renunció al Centro Democrático y a su curul en el Senado el pasado 18 de junio.

En un video publicado en redes sociales, De la Espriella definió a su nueva ministra como: “Una mujer GUERRERA, de la provincia, que asume el reto de dar la BATALLA CULTURAL por la Nación para que el talento colombiano, nuestros artistas, las industrias creativas y las tradiciones que nos unen ocupen el lugar que merecen”.

Añadió que su misión será “respaldar a los creadores sin distinciones políticas, fortalecer la formación de públicos, dignificar el trabajo de los artistas y hacer de la cultura un verdadero motor de desarrollo, oportunidades y orgullo nacional”.

Paola Holguín, nacida en Medellín en 1973, es comunicadora social de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Estudios Políticos y en Seguridad y Defensa Nacional. Fue senadora de la República por el Centro Democrático desde 2014 y fungió como asesora presidencial en 2003, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Además, impulsó el proyecto de ley que convirtió al carriel antioqueño en Patrimonio Cultural de la Nación.

En un comunicado oficial, el presidente electo aseguró: “En la Patria Milagro, el Ministerio de Cultura dejará de ser un escenario de preferencias políticas para convertirse en una institución que promueva la creatividad, dignifique el trabajo de los artistas, fortalezca las industrias culturales y convierta la riqueza cultural de Colombia en un motor de desarrollo, cohesión social y reconocimiento internacional”.

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