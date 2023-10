“Para cantar en un coro se necesita sobre todo una gran concentración”

Guillermo Villegas ha estado vinculado durante 24 años con Corpacoros. Foto: Danny García

¿Cómo surgió la idea de Corpacoros y el encuentro de música coral?

En 1996 salía un coro local que patrocinaba la alcaldía municipal de esa época y los integrantes de ese coro tuvieron la idea de hacer un evento coral. Ya el Encuentro Coral de Música Colombiana está celebrando 28 años y hemos realizado además 19 versiones del Encuentro Nacional de Coros Infantiles y Juveniles.

¿Por qué es importante destacar la música coral en Colombia?

Son muchas cosas que podríamos decir. Inicialmente, es la forma más barata de hacer música, pues no requerimos instrumentos más allá de la voz humana. Segundo, en Colombia hay un movimiento coral muy fuerte en algunas regiones con grandes logros, con muchas propuestas novedosas. Es un proceso que ha iniciado el Ministerio de Cultura y hay una gran aceptación y un movimiento que día a día se fortalece.

¿Qué es lo que hace especial a la música coral?

Primero, la armonía de las voces. Segundo, los coros pueden interpretar en diversos repertorios, en diversos géneros. En Colombia hay un movimiento muy fuerte, hay coros que hacen música lírica, por decirlo de alguna manera. Hay coros que están haciendo música popular, hay una serie de propuestas con arreglo sobre todo de grandes piezas de nuestra música. Se comienza a perder ya ese coro donde todo el mundo está estático de pie. Ese coro ha desaparecido, pues hay coros que hacen coreografía. Es decir, hay una preocupación por todas esas cosas que sigue la modernidad, que todas las formas culturales deben tener mucho espectáculo. Estamos haciendo espectáculos musicales con la música coral.

¿Cómo ha sido la evolución de los coros para desarrollar estas propuestas nuevas?

En Europa y algunos otros países la iglesia es como la casa natural de los coros. Pero aquí en Colombia, desde los años 60 más o menos, se creó un programa de coros cantores en muchas universidades del país. Se le va dando un gran movimiento. Se destacaron grandes maestros, por ejemplo, el maestro Alberto Carbonell, de Barranquilla, comenzó a hacer arreglos de la música del Caribe. Es decir, por primera vez se fueron haciendo versiones de músicas nacionales. Entonces, ha habido una evolución de eso. Hay universidades que mantienen una gran tradición coral con coros de mucha historia, como la Universidad de San Andrés, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional y la Universidad del Valle. Son coros que tienen 40 o 50 años de existencia. Y también hay ciudades con un gran movimiento coral. Bogotá y Bucaramanga, por ejemplo, son ciudades que tienen entre 20 y 30 coros de gran calidad, además de muchos otros. Bogotá tiene, por ejemplo, varios programas muy importantes, el programa Canta Bogotá Canta, que dirige la maestra Guillén, que es de la Secretaría de Educación del Distrito y tiene más de 6.000 niños recibiendo formación coral. La Filarmónica de Bogotá tiene también una gran cantidad de coros en escuelas y colegios del distrito. Hay un movimiento que está creciendo y está vinculando a muchos de los jóvenes. En el caso nuestro, mantenemos un proceso de formación coral con escuelas y colegios. En estos momentos tenemos más de 100 niños en dos coros infantiles, tenemos un coro adulto, son 45 voces, y sigue creciendo con gran calidad.

¿Cuáles son las características más importantes al formar un coro?

Primero, se rompe con el mito de que para cantar en un coro hay que tener grandes voces. No, son voces normales, obviamente hay voces destacadas, que en manos de un buen director logran la armonía, logran mejorar las condiciones. Para cantar en un coro se necesita sobre todo una gran concentración. Los coros básicamente son cuatro cuerdas de voces: sopranos, contraltos, tenores y bajos. En el momento en que el coro está en escena, no todos están cantando ni todos están haciendo lo mismo, entonces el soprano tiene que aprender a callar y aprovecha para tomar aire mientras el contralto hace algo y así en todo. Es un trabajo en equipo impresionante en que cada uno aporta sus condiciones naturales para que en conjunto se escuche armoniosamente el coro.

¿Qué es lo más desafiante de armonizar y dirigir a un coro?

En estos momentos hay dos circunstancias. Una, que ser músico no significa ser director de coro. Un director de coro debe tener una formación específica, tiene que tomar muchas cosas de la técnica vocal para lograr lo mejor de las voces de sus coros y tenemos que superar algunas dificultades naturales. Me explico, en el país, en los coros tenemos pocos bajos —que es esa voz grave—; tenemos una escasez de bajos. No es una voz muy común en nuestro medio, no solamente en Colombia, sino para muchos países, a excepción de, por ejemplo en América Latina, Argentina, donde hay esas voces graves que hacen eso, pero aquí no es algo muy común.