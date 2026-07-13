Para que siempre haya un canto: sobre la literatura en tiempos de crisis

Cortázar, Borges, Zuleta, Hobbes y Ferguson son algunos de los autores que han reflexionado sobre cómo las crisis nos han hecho evolucionar. Foto: Eder Rodríguez

En “La Odisea”, obra de Homero que por estos días ha sido más mencionada que en otros tiempos por el estreno de la adaptación de Christopher Nolan, Alcínoo, rey de los feacios, dice que “los dioses tramaron desventuras para que los hombres y las generaciones venideras tuviesen sobre qué cantar”.

Siete u ocho siglos antes de Cristo, la literatura ya mostraba al menos un para qué de su existencia dentro de los tantos que le podríamos adjudicar, y no es otro distinto al de intentar responder a lo incomprensible o al de otorgarle un sentido a...