Paramahansa Yogananda, el hombre que difundió el yoga y la meditación en Occidente

“Consultando la historia, puede uno razonablemente afirmar que los problemas de la humanidad no han sido resueltos por el uso de la fuerza bruta”, escribió Paramahansa Yogananda en su libro “Autobiografía de un yogui” Foto: Dominio público

Cuando Paramahansa Yogananda tenía once años fue sorprendido por una alucinación mientras dormía. La figura de su madre se le reveló en su habitación. Le avisaba que debía tomar un tren hacía Calcuta (India) junto con su padre, si querían verla. En ese momento supo que su mamá se iba a morir, así que se lo comunicó a su padre, pero él no le creyó. Le dijo que no les prestara atención a sus alucinaciones. “Tu madre está con excelente salud. Si recibimos algunas malas noticias, partiremos mañana”. Y eso fue lo que ocurrió. Se embarcaron en un viaje en tren acompañados por un sentimiento de tristeza. En el caso de Yogananda, también el vacío hizo su aparición. El vacío de pensar en que no volvería a ver esos ojos negros “que habían sido su refugio”. “Yo amaba a mi madre como el más querido amigo en la tierra”.

Llegaron a Calcuta para encontrase con la muerte. “Sufrí un colapso y quedé como sin vida. Pasaron muchos años antes de que mi corazón se tranquilizara”, recordó Paramahansa Yogananda en su libro Autobiografía de un yogui. El yogui (practicante de yoga) que estaba destinado a ser según un mensaje que le dejó su madre antes de morir. Porque cuando era un bebé, ella lo había llevado hasta la casa de un gurú (maestro espiritual) llamado Lahiri Mahasaya. Allí, su madre esperó pacientemente a que el gurú se fijara en ellos e interrumpiera su meditación. Luego de un rato, su anhelo se hizo realidad. “Madrecita, tu hijo será un yogui. Como un motor espiritual, él conducirá muchas almas al Reino de Dios”, le dijo el maestro. Aquellas palabras se hicieron realidad con el paso de los años, pero, para lograrlo, Yogananda buscó, durante mucho tiempo, un hombre que lo pudiera guiar espiritualmente. Un día lo halló.