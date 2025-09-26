Logo El Espectador
“Parir” por la patria: la reciente campaña de la bancada cristiana del Congreso

Los regímenes totalitarios del siglo XX convirtieron la maternidad y la paternidad en políticas de Estado. Las distopías imaginaron los riesgos de ese control y hoy, en pleno Congreso colombiano, vuelven a presentarse como soluciones a un problema nacional.

Paula Andrea Baracaldo Barón
Paula Andrea Baracaldo Barón
26 de septiembre de 2025 - 10:09 p. m.
A la luz de "El cuento de la criada", de Margaret Atwood, las políticas natalistas del fascismo, la instrumentalización de la maternidad y los discursos actuales aparecen como distintas versiones de una misma lógica de control.
Foto: Paula Andrea Baracaldo Barón

Ya hemos hablado de las adaptaciones literarias, de cómo esas historias escritas encuentran un nuevo cuerpo en la gran pantalla. De la reescritura del guion, del proceso de casting para encontrar a los personajes perfectos, del intento de que todo lo que está en las páginas pueda, de alguna manera, cobrar vida frente a nuestros ojos.

Pero hay una adaptación un poco más difícil de reconocer. Una en la que no participamos como espectadores, sino como protagonistas, y que ocurre cuando los libros, las películas o las obras de arte nos han...

Comunicadora social y periodista de último semestre de la Universidad Externado de Colombia.@conbdebaracaldopbaracaldo@elespectador.com
