Patricia Ariza: “Reconozco los legados, pero ahora la ministra de Cultura soy yo”

"La relación con el Estado no solamente puede ser contractual. También tiene que ser conceptual", dice Patricia Ariza, ministra de Cultura. Foto: Mauricio Alvarado

Cómo le ha ido siendo funcionaria pública. Ese cambio entre ser parte del sector que reclama y ser la persona que ahora tiene que rendir cuentas, administrar los recursos, pero, sobre todo, darse cuenta de que, efectivamente, el dinero es muy poco a comparación de las necesidades...

Varias veces me han preguntado cómo me siento en este otro lugar. Yo estoy en el mismo lugar. Estoy en otro sitio, pero en el mismo lugar. De otro modo, no habría aceptado ser ministra. No estoy ahí para conseguir un empleo, ya tengo uno en el Teatro La candelaria y algún día volveré. Soy ministra porque hay posibilidades de cambiar las cosas. En el sentido fundamental siempre quise que se cambiaran asuntos en el ministerio y creo que, con el movimiento cultural, lo hemos logrado. El ministerio tiene un acumulado importante, que no es exactamente del gobierno anterior, sino de las movilizaciones, de los artistas, de los creadores, de las creadoras. También ha habido aporte de los ministros y ministras que han estado allí, claro que sí.