Pedro Almodóvar estrena “La habitación de al lado” en el Festival de Venecia

Pedro Almodóvar presenta “La habitación de al lado” en el Festival de VeneciaEl director Pedro Almodóvar junto a las actrices Tilda Swinton y Julianne Moore, protagonistas de su película en inglés “La habitación de al lado”.

Tras años de dudas y algún intento fallido en Hollywood, Almodóvar optó por ambientar su película en la costa Este y el estado de Nueva York, la ciudad que le abrió las puertas de Estados Unidos cuando arrancaba, en los años 1980.

“The room next door”, o “La habitación de al lado”, es una meditación sobre la muerte y la amistad. Tilda Swinton es una corresponsal de guerra que sufre un cáncer terminal, Julianne Moore una novelista exitosa y la amiga recuperada que acepta acompañarla en sus últimos momentos.

El actor John Turturro completa el trío protagonista de esta película que reafirma en inglés lo que Almodóvar ha ido desarrollando desde hace más de una década en España: un cine cada vez más melancólico y propenso a analizar el temor a la muerte o al declive físico.

Almodóvar ya estrenó en 2020 en inglés “La voz humana”, un mediometraje basado en la obra homónima de Jean Cocteau con Tilda Swinton en el rol de una mujer abandonada.

Y tres años después repitió, en un formato aún más corto, con “Extraña forma de vida”, un western gay con dos cowboys enamorados pero con sus problemas (Ethan Hawke y Pedro Pascal).

Almodóvar ha contado que tras este último mediometraje, y el éxito que tuvo en su estreno en Cannes, sintió que ya había llegado el momento de lanzarse a ese proyecto retrasado varias veces de escribir un guion y dirigir un rodaje largo en inglés.

El autor de “Átame” o “La ley del deseo” es conocido por controlar rigurosamente su obra artística. Todo, desde el guion hasta la escenografía o el vestuario, tiene que contar con su aprobación.

Ese fue el motivo por el que no acabó de cuajar su proyecto con Cate Blanchett de adaptar la novela “Manual para las mujeres de la limpieza” hace dos años.

“Ha sido una decisión muy dolorosa para mí”, reconocía Almodóvar a Deadline. “Estaba cegado por la emoción, pero desafortunadamente, ya no me siento capaz de realizar esta película por completo”.

“The room next door” también está basado en una novela de Sigrid Nunez, “What are you going through”, según explicó el diario El País.

Icono de la movida española, Almodóvar empezó con comedias kitsch y atrevidas, como “Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón” o “Qué he hecho yo para merecer esto”.

“Mujeres al borde de un ataque de nervios” fue en 1988 su mayor éxito comercial: ganó el premio al mejor guion en la Mostra de Venecia y el Óscar a la mejor película extranjera.

Pero la veta más circunspecta del director español, autor de una cincuentena de obras de todo tipo, se fue imponiendo paulatinamente, con películas como “Hable con ella”, “La mala educación”, sobre su infancia, o “Dolor y gloria”, sobre su carrera como cineasta.

Pero sin descuidar la forma: para “La habitación de al lado” Almodóvar volverá a contar con el compositor Alberto Iglesias para la banda sonora, y la colaboración con destacadas marcas para el vestuario de las actrices.

“Cada personaje tiene que ir vestido de un modo, de esa manera se cuentan muchas emociones” explicaba Almodóvar a la AFP en junio, tras asistir al desfile de la marca Loewe durante la Fashion Week de París.

Tras este estreno en Venecia, Almodóvar recibirá a finales de septiembre un premio a su carrera en el festival de San Sebastián.