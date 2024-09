Pedro Almodóvar ganó el León de Oro con “La habitación de al lado”

El director y guionista español Pedro Almodóvar sostiene el premio León de Oro por su película "La habitación de al lado" durante la ceremonia de clausura del 81º Festival Internacional de Cine de Venecia, en Venecia. Foto: EFE - FABIO FRUSTACI

“En este momento estoy felicísimo, no pensaba ni soñaba con el León de Oro, una vez que lo tienes te vuelves adicto, pero hasta ayer estaba perfectamente sin él”, ironizó el realizador manchego en la rueda de prensa tras la gala, con su “animal dorado” en las manos.

Almodóvar hizo historia como el primer cineasta español en conquistar el máximo galardón de Venecia desde que Luis Buñuel lo ganara con Belle de jour (1967), aunque aquella era una producción francesa.

Inspirada en la novela de Sigrid Nunez ¿Cuál es tu tormento?, su primer largometraje en inglés -The room next door- narra los últimos días de una ex reportera de guerra (Tilda Swinton) enferma de cáncer terminal que decide poner fin a su vida y que pide a una antigua amiga (Julianne Moore) que la acompañe en ese trance.

Un premio con reivindicaciones

Es una historia de amistad y solidaridad que el cineasta ha pensado como “respuesta a los discursos de odio” de la ultraderecha actual, según reiteró.

Esta noche en la ceremonia en el Palacio del Cine se escucharon sus palabras emocionadas de reivindicación por el “derecho” de tener una muerte digna y sin dolor.

“Despedirse de este mundo limpia y dignamente es un derecho fundamental de todo ser humano, no es un asunto político, sino humano y es desde la humanidad como hay que abordarlo, aunque los gobiernos tengan que articular las leyes adecuadas para que esto se pueda llevar a cabo”, consideró en español y poniéndose por primera vez las gafas ante el público.

Después, se dirigió a las religiones: “Yo pediría a los practicantes de cualquier credo que respeten y no intervengan en decisiones individuales, el ser humano debe ser libre para vivir y para morir cuando la vida sea insufrible”, agregó.

“Sentirse vivo”

La presidenta del jurado que ha otorgado el León de Oro a Pedro Almodóvar en Venecia, Isabelle Huppert, justificó el veredicto al señalar el cariz “filosófico” de la cinta.

“Es una película filosófica que nos hace pensar en lo que significa estar vivo y en la decisión de terminar con tu propia vida”, aseguró la actriz francesa en la rueda de prensa final.

Ahora el realizador ha conseguido finalmente un premio que se le escapaba, a pesar de las varias veces que ha pasado por el Lido veneciano, donde precisamente tuvo su debut internacional con Entre tinieblas (1983).

El palmarés de la Mostra 81

La última noche del 81 Festival de Venecia deparó un palmarés variado: el León de Plata Gran Premio del Jurado, fue para la directora italiana Maura Delpero por Vermiglio, la historia de una familia en una aislada aldea de los Alpes que se ve sacudida por la llegada de un soldado del frente de la II Guerra Mundial.

El tercer galardón en importancia, el León de Plata a Mejor Dirección, acabó en las manos del estadounidense Brady Corbet por The Brutalist, sobre un judío húngaro interpretado por Adrien Brody que en 1947 emigra a Estados Unidos para darse bruces con el sueño americano.

La Copa Volpi al Mejor Actor fue para el francés Vincent Lindon por interpretar a un padre coraje que afronta la captación de uno de sus hijos por la ultraderecha de su país en Jouer avec le feu.

Y la mejor actriz fue la australiana Nicole Kidman por su papel en Babygirl, metáfora de la liberación sexual, aunque no pudo recogerlo por la muerte de su madre.

El Premio Especial del Jurado ha recaído en la película April, un drama hiperrealista sobre el aborto en el mundo rural y los embarazos de menores de la directora georgiana Dea Kulumbegashvili, que ganó la Concha de Oro de San Sebastián y otros premios con su debut Beginning (2020).

El francés Paul Kircher se llevó el premio Marcello Mastroianni al mejor actor emergente.

El Mejor guion fue para Ainda estou aqui, película del brasileño Walter Selles sobre la dictadura en su país escrita por Murilo Hauser y Heitor Lorega.