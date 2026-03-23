Pedro Cateriano: “La lucha de Vargas Llosa contra las dictaduras fue lúcida y valiente”

Mario Vargas Llosa ganó el premio Nobel de Literatura en 2010. Foto: Marcela Gutiérrez Camacho

Mario Vargas Llosa despertó amores por su literatura y también algunos odios por sus posturas ideológicas. Más que plantear el viejo debate sobre la persona y la obra, en el caso del nobel peruano resulta difícil separar lo que hizo como escritor y lo que llegó a hacer también en el mundo de la política. Ahora bien, quizá no sea necesario separarlos, pues en ambos campos buscó reflejar la coherencia de sus ideas con la de sus acciones.

A un par de días de cumplirse los 90 años de su natalicio, y a unas cuantas semanas de conmemorar el primer...