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Pedro Cateriano: “La lucha de Vargas Llosa contra las dictaduras fue lúcida y valiente”

El próximo 28 de marzo se cumplen 90 años del natalicio del autor peruano, que falleció hace casi un año. Dos amigos cercanos, Pedro Cateriano y Alonso Cueto, hablaron para El Espectador sobre la biografía política y narrativa del nobel. Primera parte.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
23 de marzo de 2026 - 01:00 p. m.
Mario Vargas Llosa ganó el premio Nobel de Literatura en 2010.
Mario Vargas Llosa ganó el premio Nobel de Literatura en 2010.
Foto: Marcela Gutiérrez Camacho

Mario Vargas Llosa despertó amores por su literatura y también algunos odios por sus posturas ideológicas. Más que plantear el viejo debate sobre la persona y la obra, en el caso del nobel peruano resulta difícil separar lo que hizo como escritor y lo que llegó a hacer también en el mundo de la política. Ahora bien, quizá no sea necesario separarlos, pues en ambos campos buscó reflejar la coherencia de sus ideas con la de sus acciones.

A un par de días de cumplirse los 90 años de su natalicio, y a unas cuantas semanas de conmemorar el primer...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
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