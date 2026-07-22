Pedro Lemebel, el autor que puso en primer plano a los marginados

Entre los títulos más destacados de Pedro Lemebel está "Serenata cafiola" y "Tengo miedo, torero".

Nacido el 21 de noviembre de 1952 en Santiago de Chile. El cronista, novelista, artista visual y activista Pedro Lemebel construyó una obra que cruzó la literatura, la performance y el activismo político. Libros como Loco afán (1997), Adiós mariquita linda (2004) y Háblame de amores (2012), junto con las intervenciones de Las Yeguas del Apocalipsis, transformaron la manera de narrar las disidencias sexuales, la pobreza y el mestizaje desde una mirada latinoamericana.

Tres décadas después de la publicación de sus...