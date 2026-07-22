Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Pedro Lemebel, el autor que puso en primer plano a los marginados

El periodista y escritor Oscar Contardo, autor de “Loca fuerte: retrato de Pedro Lemebel”, y el librero y literato Carlos Sosa conversan sobre el legado de un autor que convirtió la crónica en una forma de resistencia y que hoy sigue dialogando con nuevas generaciones de lectores.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Sebastián Sánchez Acosta
22 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
Entre los títulos más destacados de Pedro Lemebel está "Serenata cafiola" y "Tengo miedo, torero".
Entre los títulos más destacados de Pedro Lemebel está "Serenata cafiola" y "Tengo miedo, torero".

Nacido el 21 de noviembre de 1952 en Santiago de Chile. El cronista, novelista, artista visual y activista Pedro Lemebel construyó una obra que cruzó la literatura, la performance y el activismo político. Libros como Loco afán (1997), Adiós mariquita linda (2004) y Háblame de amores (2012), junto con las intervenciones de Las Yeguas del Apocalipsis, transformaron la manera de narrar las disidencias sexuales, la pobreza y el mestizaje desde una mirada latinoamericana.

Tres décadas después de la publicación de sus...

Por Sebastián Sánchez Acosta

Conoce más

Temas recomendados:

Pedro Lemebel

Pedro Lemebel biografía

Loco afán

Adiós mariquita linda

Háblame de amores

Las yeguas del apocalipsis

Loca fuerte: retrato de Pedro Lemebel

Óscar Cotardo

Carlos Sosa

PremiumEE

Pedro Lemebel Libros

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.