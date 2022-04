Perdonar para vivir en libertad

Dos jóvenes recorren el pabellón de Corea del Sur, país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Las obras de Hwang Jungeun se pueden explorar en este lugar. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda

Edith Eger, en su libro “La bailarina de Auschwitz”, relata como algunas personas que habían sido prisioneras en los campos de concentración nazi vivían en el pasado porque eran incapaces de perdonar a sus agresores, por mucho tiempo ella también fue uno de ellos, de esos que habían pausado su vida. Porque al final quien carga una pena está encadenado. El hombre es tan libre que siempre puede elegir su camino, diría Viktor Frankl. El hombre puede vivir con cadenas o sin ellas. Hay quienes eligen la primera opción. Hay quienes deciden ser como Yeji, el protagonista del cortometraje “La caída”.

Yeji parece guardar rencor a su padre. Yeji no sonríe, su rostro, de hecho, es más bien inexpresivo. A ratos pareciera que las emociones estuvieran distanciadas de él. No se sabe a ciencia cierta qué pasó para que el joven no pueda perdonar a su padre. En la película se conoce lo que se produce en el presunto agredido, pero nunca lo que hizo el agresor. Se sabe que el padre del joven está hospitalizado. Él nunca lo ha ido a ver a ese sitio. “Al menos visítalo una vez”, le dice un señor con quien sostiene una conversación. Yeji se queda callado. Lo mismo sucede cuando charla con Soku, el novio de su hermana. Los dos se encuentran comiendo, entonces Soku le hace un comentario. Le dice que se parece a su padre. El rostro de Yeji se transforma, pero de su boca no se desprende ni una sola palabra. Soku se da cuenta que aquello que ha dicho parece haber disgustado a su acompañante, entonces le aclara que lo dice “por sus manos”. “Son igual de grandes”, le dice. Ahora, Yeji come en paz, como si una brisa refrescante hubiera cubierto su cara.