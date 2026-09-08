Pereira desde la mirada de Diego Espinosa: homenaje llamado “Un lugar de libertad”

La premier de "Un lugar de Libertad" será de manera gratuita en albergues o sitios comunitarios de la ciudad de Pereira. Foto: Duvan Lasso

Diego camina entre los escombros que dejó el terremoto del 10 de agosto en Pereira. Avanza por calles que hoy se han vuelto inhóspitas, donde el polvo se levanta desde los muros derrumbados, mientras recuerda que hace no mucho, en esos mismos lugares, él y su equipo grabaron un documental que rinde homenaje a esta ciudad. Pereira es hoy un símbolo de resistencia, solidaridad y reconstrucción, una ciudad que se levanta con el “recio empuje de sus titanes”. Es esa Pereira la que Diego ha querido capturar en su nueva obra cinematográfica: Un...