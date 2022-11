Los legados de Beatriz González

Collage de Beatriz González, artista colombiana, con algunas de sus obras, entre ellas, “A posteriori” y “Los suicidas del Sisga”. Foto: Paula Sánchez M.

Beatriz González se pasea por la Galería Casas Riegner tomada del brazo de su hijo, Daniel Ripoll. Con una copa de vino tinto en la mano, deambula por la sala que contiene su más reciente trabajo. Entre amarillos, cafés, azules y su verde manzana característico, que recubre una habitación entera, la artista santandereana plasmó su visión en la muestra titulada Contrafiguras. Sus amigos se acercan, la felicitan. Ripoll sonríe, ella asiente y da las gracias. Sentadas en medio de una de las salas, nos cuenta que aquellas figuras que protagonizan las obras son opuestas al concepto tradicional que se tiene de la palabra, “son siluetas, pero tampoco lo son porque se desvanecen. Tienen toda la actitud mía que es, realmente, no pintar como se pinta en la academia. Es antiacadémico, por un lado y, por otro, las figuras, en sí, no son tranquilas, son tristes y recuerdan acontecimientos bastante dolorosos. Yo no podía hacer unas figuras normales, tenían que ser en contra de las figuras”, asegura. Su pelo gris, peinado a la perfección, le llega a los hombros. Cuando habla, sus manos la siguen, haciendo énfasis en su punto. “Es una actitud de rebeldía”, dice mirando a los ojos.