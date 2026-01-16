Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Persépolis” y lo que hoy nos dice sobre las protestas en Irán

Con el estallido social que empezó el 28 de diciembre de 2025, la película de Marjane Satrapi se mantiene vigente a partir del acercamiento a la historia más reciente del país islámico.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Micaela Chiliquinga
16 de enero de 2026 - 07:00 p. m.
La película “Persépolis” fue estrenada en 2007 y es una adaptación de la novela gráfica homónima de Marjane Satrapi.
La película “Persépolis” fue estrenada en 2007 y es una adaptación de la novela gráfica homónima de Marjane Satrapi.
Foto: 2.4.7. Films, France 3 Cinéma, The Kennedy/Marshall Company, and French Connection Animations

La pequeña Marjane nació con un carácter indócil: no paraba de hacer preguntas a los adultos y su curiosidad no le permitía permanecer callada ni un segundo. A medida que iba creciendo, ese espíritu rebelde tuvo que enfrentarse a cambios profundos en su vida a raíz de la Revolución islámica iraní, un suceso que hizo que sus recuerdos se vieran permeados por el conflicto y por las nuevas leyes instauradas bajo la nueva teocracia del país.

Esta es la premisa de Persépolis (2007), una película que adapta la novela gráfica homónima escrita por...

Por Micaela Chiliquinga

Conoce más

Temas recomendados:

Persépolis

Irán

Protestas Irán

Marjane Satrapi

Revolución islámica

¿Qué está pasando en Irán?

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.