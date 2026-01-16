“Persépolis” y lo que hoy nos dice sobre las protestas en Irán

La película “Persépolis” fue estrenada en 2007 y es una adaptación de la novela gráfica homónima de Marjane Satrapi.
Foto: 2.4.7. Films, France 3 Cinéma, The Kennedy/Marshall Company, and French Connection Animations
La pequeña Marjane nació con un carácter indócil: no paraba de hacer preguntas a los adultos y su curiosidad no le permitía permanecer callada ni un segundo. A medida que iba creciendo, ese espíritu rebelde tuvo que enfrentarse a cambios profundos en su vida a raíz de la Revolución islámica iraní, un suceso que hizo que sus recuerdos se vieran permeados por el conflicto y por las nuevas leyes instauradas bajo la nueva teocracia del país.
Esta es la premisa de Persépolis (2007), una película que adapta la novela gráfica homónima escrita por...
Por Micaela Chiliquinga
