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Personajes de “La Odisea”: qué papel juegan Zeus, Poseidón, Atenea, Circe, Calypso y más

A propósito del estreno de la adaptación de Christopher Nolan, repasamos algunos de los personajes más importantes de este poema épico.

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Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
17 de julio de 2026 - 12:34 a. m.
Estos son algunos de los personajes con los que Odiseo y su tripulación se encuentran en el camino de vuelta a Ítaca.
Estos son algunos de los personajes con los que Odiseo y su tripulación se encuentran en el camino de vuelta a Ítaca.
Foto: Eder Rodríguez

No, no hace falta que lea “La Odisea” para que disfrute de la película de Christopher Nolan, que ayer llegó a las salas de cine. Sin embargo, es cierto que el director no gasta mucho tiempo en ahondar en el pasado de algunos de los personajes mitológicos de esta obra. Los espectadores van descubriendo quiénes son por fragmentos o diálogos sueltos que pueden perderse fácilmente. Y, si bien esto no parece afectar el desarrollo narrativo de esta cinta, con esta breve guía usted podrá llegar bien informado de quién es quién en esta adaptación del...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
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