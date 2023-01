Peter Pan se pone patines de hielo

Un elenco de más de 25 artistas dan vida a "Peter Pan on Ice", de Tony Mercer. Foto: STEPHEN@POSITIVE-IMAGES.CO.UK_

¿Cómo nació su relación con los “shows” sobre hielo?

Siempre fui apasionado por el teatro. Fui diseñador de luces, luego director. Un día fui a ver un show sobre hielo de Jayne Torvill y Christopher Dean en una arena grande, de 60 por 30 metros, y no pude ver mucho de lo que estaba pasando. Así que decidí que iba a crear shows de teatro sobre hielo en una pista más pequeña, para que las personas pudieran ver y disfrutar fácilmente. Me tomó cuatro años entender todo: encontrar a la gente que sabía hacerlo, comprender la tecnología. Desde 1993 me desempeñé como director artístico para diferentes compañías y en 2003 decidí fundar Imperial Ice Stars. Básicamente, porque quería hacer las cosas a mi manera. Mi estilo de coreografía es distinto al de los demás. Yo quiero presentar la historia a través del patinaje, no usar el vestuario para que la gente sepa quién es quién. Y ahora, cuando llegue a Latinoamérica en febrero, cumpliré mi aniversario número 30 haciendo shows sobre hielo.

¿Cómo narrar historias que todos conocemos, como “Cenicienta” o “La bella durmiente”, de una forma original, más allá de la transición al hielo?

Bueno, yo no tomo la historia de Disney ni de nadie más. Todos conocen estas historias, se han hecho cientos de veces. Lo que hago yo es ir a la fuente original del material. Por ejemplo, con El lago de los cisnes o La bella durmiente, trabajé escuchando la música de Piotr Ilich Tchaikovsky, entendiendo la historia del compositor, y luego le di mi propia interpretación. Con Cenicienta y Peter Pan fui a los libros y autores originales, como James Matthew Barrie, y compusimos nuestra propia música.

¿Cuánto tiempo toma el proceso de creación?

Toma dos años pasarlo de la página al escenario. Primero, me siento a escribir lo que quiero lograr con un storyboard, y luego trabajamos con el equipo de música. Yo escribo algo de música, entonces doy algunas ideas, bien sea para componer o adaptar. Eso toma unos seis meses, luego pasa al equipo creativo por otros seis a 10 meses, y finalmente a vestuario y demás.

¿Qué otros elementos hacen llamativa la historia?

Lo que hace que el patinaje artístico sea tan emocionante es el elemento del peligro. Yo siempre digo “compra tu asiento para el show”, pero mucho tiempo solo vas a estar sentado en el borde del asiento. Son historias hermosas y también te vas a relajar, vas a ver fuego en el hielo, gimnasia aérea y proyecciones LED que parecen de 3D, entre muchos otros elementos.

¿Por qué Peter Pan?

Siempre amé la historia de Peter Pan, es fantástica. Hace unos seis años mi hijo encontró uno de los libros que tenía sobre Peter Pan. Me recordó la historia y desde ahí no me la pude sacar de la cabeza. Quería hacer mi propia versión. Así que creé una en el 2018 y se presentó en Hyde Park, en Londres. Luego, en 2019, hice una versión de dos actos, que hizo un tour en Sudáfrica antes de la pandemia. Y ahora vamos a llegar a presentarnos por primera vez en Latinoamérica.

