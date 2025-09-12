Petro anunció el fin del contrato de Canal 1, mientras que la SIC abrió una investigación en su contra

Foto: CortesíaCanal 1

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro anunció el fin del contrato del Canal 1 y mencionó que se debería seguir con una licitación. El pronunciamiento se dio en medio de una nueva investigación que abrió la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el pasado 10 de septiembre, con la que se pretende determinar si Canal 1 y Caracol Radio, propiedad de Prisa, configuraron una integración empresarial sin haber informado a la entidad, algo que podría ser considerado como una práctica restrictiva de la competencia.

El mensaje enviado por el presidente decía: “Llegó al final el contrato de Canal 1, hay que proceder a la licitación, es la ley”. Este pronunciamiento se da casi un mes después de que, durante un Consejo de Ministros televisado, el primer mandatario ordenara al ministro de las TIC, Julián Molina, adelantar la licitación, aunque la concesión del canal está vigente hasta el 2037.

Plural Comunicaciones, que actualmente se desempeña como operador del canal y concesionario, sostiene que el contrato, que se firmó en 2017 por 10 años inicialmente, fue prorrogado automáticamente durante el gobierno de Iván Duque mediante la Ley 1978 de 2019 hasta el 2037. Sin embargo, esta interpretación jurídica fue rechazada por el Ministerio TIC.

“Aunque la Ley 1978 de 2019 permite extender dicha concesión de espacios de televisión hasta por 20 años, esta posibilidad no implica una prórroga automática ni gratuita; así lo establece expresamente dicha normativa”, aseguraron fuentes del MinTIC a El Tiempo.

La investigación de la SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio anunció que se iniciaría una investigación por una presunta integración empresarial no informada.

La Delegatura para la Protección de la Competencia formuló un pliego de cargos contra Caracol Radio y Canal Uno: “Con fundamento en las evidencias obtenidas en distintas visitas administrativas, requerimientos de información y declaraciones, la Superintendencia identificó que las sociedades investigadas habrían celebrado y ejecutado una serie de contratos que le habrían atribuido a Caracol Radio una influencia material sobre los dos elementos fundamentales de la actividad económica de Canal 1: los programas presentados en el canal y la gestión de los espacios publicitarios. De esta forma, Caracol Radio habría adquirido el control sobre Canal 1″, según se lee en el portal de la SIC.

Actualmente, Canal 1 emite contenidos de Caracol Radio en su programación y, en su pronunciamiento, la SIC señaló que: “De acuerdo con el material probatorio recaudado por la Superintendencia, estaría demostrado que a partir del 1 de octubre de 2024 se inició la ejecución efectiva de los contratos celebrados entre Caracol Radio y Canal 1. Desde ese día, en los horarios de mayor audiencia de Canal 1 -que abarcaron al menos 16 horas diarias de programación, entre el 70% y el 90% de la parrilla del Canal 1- se transmitieron los contenidos de titularidad de Caracol Radio, hasta el punto en que en los programas radiales de esa compañía se llegó a afirmar de Caracol Radio y Canal 1 que “vamos a ser uno solo”“.

Frente a los señalamientos de persecución a la prensa que ha suscitado la investigación, la superintendenta Cielo Rusinque defendió las pesquisas de la institución.

En un video publicado en su cuenta de X, afirmó que: “Como se estableció preliminarmente, los programas de Caracol Radio habrían ocupado entre el 70% y el 90% de la parrilla de Canal Uno, es decir, al menos 16 horas diarias de su programación, lo que daría cuenta del control de Caracol Radio sobre Canal Uno".

Según la información publicada en el portal de la SIC, si se comprueba la presunta integración no informada, las personas jurídicas podrían ser multadas por hasta 100.000 salarios mínimos legales vigentes (142.350 millones de pesos) y las personas naturales podrían recibir multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes (2.847 millones de pesos).

La respuesta desde Canal 1

Tras la publicación del pliego de cargos, Canal 1 emitió un comunicado en el que rechazaba y condenaba la formulación de estos cargos y, además, señaló que “denuncia persecución sistémica en contra de la libertad de prensa”.

“Esta compañía considera que dicha actuación constituye un grave atentado contra la libertad de prensa y se inscribe en una campaña de hostigamiento sistemático, proveniente de altas instancias del Gobierno nacional, en contra de un medio de comunicación libre”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con la compañía, el 9 de agosto de 2024 firmaron con Caracol Radio una ‘carta de intención’, no vinculante, en la que se planteó un “derrotero general del potencial negocio” y el 27 de agosto, en una reunión con la SIC, anunciaron la intención de “realizar una operación de comercialización conjunta de pauta entre Caracol Primera Cadena Radial Colombiana S.A. (Caracol Radio S.A) y Plural Comunicaciones S.A.S (Canal 1) y (provisión de contenidos en favor de Canal 1″.

Sin embargo, mientras que la SIC aseguró que en febrero de 2025 se celebraron tres contratos más en los que se profundizaba la relación comercial y que incluían estipulaciones en las que “se encargó a Caracol Radio la potestad de realizar la gestión y venta de la publicidad disponible en Canal 1″, la empresa se defendió sosteniendo que esa consolidación nunca se llevó a cabo y han continuado manejando la pauta de manera independiente.

Por su parte, Ramiro Avendaño, presidente de Canal 1, calificó estas acciones como una persecución no al medio, sino contra la libertad de prensa, en un video publicado en la página de Canal 1.