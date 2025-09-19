No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Los “Brayan”: excluir desde el poder discursivo

A la luz de distintos enfoques críticos —de la sociología, la teoría decolonial y los estudios sobre poder simbólico—, reproducir estereotipos desde la Presidencia contradice la narrativa que dio origen al actual gobierno.

Paula Andrea Baracaldo Barón
Paula Andrea Baracaldo Barón
19 de septiembre de 2025 - 12:00 p. m.
El comentario alusivo fue hecho por Petro en el consejo de ministros del 15 de septiembre. / Presidencia
El comentario alusivo fue hecho por Petro en el consejo de ministros del 15 de septiembre. / Presidencia
Foto: Ovidio Gonzalez S

El gobierno de Gustavo Petro, que desde sus inicios en campaña ha llevado como consignas la igualdad y la visibilización de “los nadie”, aquellos de los que hablaba Eduardo Galeano (“que cuestan menos que la bala que los mata”), ha sido leído —y se ha presentado— como una ruptura con los discursos tradicionales del poder. Por eso, cuando las intervenciones del mandatario caen en estigmatizaciones o reproducen lógicas de exclusión social, como ocurrió con su referencia a los “Brayan” en el consejo de ministros del 15 de septiembre, es oportuno...

Paula Andrea Baracaldo Barón

Por Paula Andrea Baracaldo Barón

Comunicadora social y periodista de último semestre de la Universidad Externado de Colombia.@conbdebaracaldopbaracaldo@elespectador.com
LaviolenciaNotieneGénero Justicia(n6tpz)Hace 3 minutos
El tiempo pone las cosas en su lugar, y revela la naturaleza verdadera de las personas. También me parece buena la columna, gracias, son cosas que no se deben dejar pasar y hay que generar reflexión sobre el cuidar el pensar y luego expresarse, mucho más cuando se representa la dignidad de semejantes cargos, que al parecer se va olvidando con el tiempo conforme se van acostumbrando al poder
juanmi31(37703)Hace 42 minutos
Es una más de las habituales incoherencias de nuestro "eximio" presidente, es claro que siempre tiene una idea en la cabeza y bota por la boca otra estupidez cualquiera que no tiene relación con lo que quería decir.
Jorge Enrique(67654)Hace 1 hora
Excelente reflexión
