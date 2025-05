Piedad Bonnett: “La literatura incomoda, rompe tabús. Habla de lo innombrable”

MADRID, 19/11/2024.- En noviembre de 2024, la poeta colombiana recibió el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, en Madrid. Foto: EFE - ZIPI ARAGON

En el comunicado de prensa del Festival de Poesía (FIP) de Cataluña dice: “Bonnett es hoy una de las autoras latinoamericanas más leídas y admiradas en España. Su presencia marca un hito en la historia del FIP y subraya el papel central que la poesía iberoamericana desempeña en esta cita literaria ya consolidada como una de las más importantes del mundo hispano”. Hablemos de lo que piensa y siente al ser un referente, o una figura cada vez más visible, en un país mucho más acostumbrado a la lectura y escritura de literatura…

Últimamente he tenido dos sorpresas: que soy muy leída aquí y muy leída en México. Se me ampliaron esos dos territorios. Me parece más natural que ocurra en México que en España, que siempre ha sido un poquito refractaria a lo nuevo latinoamericano, con excepción del ‘Boom’ y, por supuesto, de autores hiperconsagrados. En este país el fervor por la poesía es enorme. Por ejemplo, estuve ahora en unas jornadas en la Universidad de Salamanca, que son las que se hacen con el poeta que ha ganado el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, y...